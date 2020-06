STILL setzt 100-jährige Erfolgsgeschichte fort

Hoher Besuch bei Intralogistiker anlässlich Jubiläums

Es ist mir und meinen MitarbeiterInnen eine große Ehre, so hohen Besuch bei uns begrüßen zu dürfen und zu zeigen, wie wir als Anbieter umfassender Intralogistiklösungen täglich daran arbeiten, die Nachhaltigkeit dank smarter Technologien voranzutreiben (DI Stefan Krejca, Geschäftsführer bei STILL Österreich)

Wiener Neudorf (OTS) - Als kompetenter Partner für Intralogistiklösungen beweist STILL bereits seit 100 Jahren Innovationskraft und Weitblick. Beeindruckt von dieser Leistung ließen es sich auch zwei Vertreterinnen der Bundes- und Landesregierung, der hiesige Bürgermeister sowie die Wirtschaftskammer Niederösterreich nicht nehmen, STILL persönlich zu diesem besonderen Anlass zu gratulieren. DI Stefan Krejca, Geschäftsführer bei STILL Österreich, blickt bei einem gemeinsamen Gespräch zuversichtlich in die Zukunft und zeigt, wie Nachhaltigkeit und smarte Technologien bei STILL Hand in Hand gehen.

„Mit einzigartiger Serviceperformance und Solution Competence prägt STILL bereits seit einem Jahrhundert die Zukunft der Elektromobilität der innerbetrieblichen Logistik“, erzählt DI Stefan Krejca, Geschäftsführer bei STILL Österreich, stolz, als er Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Herbert Janschka, WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WKNÖ Bezirksobmann Ing. Martin Fürndraht durch die heiligen Hallen am Firmenstandort in Wiener Neudorf führt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Konzerns war es den VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft ein besonderes Anliegen, Geschäftsführer DI Stefan Krejca und seinem Team persönlich zu diesem Meilenstein zu gratulieren und einen Einblick in das Unternehmen des Intralogistikers zu bekommen. „Es ist mir und meinen MitarbeiterInnen eine große Ehre, so hohen Besuch bei uns begrüßen zu dürfen und zu zeigen, wie wir als Anbieter umfassender Intralogistiklösungen täglich daran arbeiten, die Nachhaltigkeit dank smarter Technologien voranzutreiben“ , ist Krejca begeistert.



Intralogistik innovativ & nachhaltig

Nachhaltiges Handeln ist für STILL seit jeher fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Kombiniert mit innovativen Technologien entstehen so einzigartige Intralogistiklösungen. „Nur indem wir bei STILL stetig die Entwicklung neuer Technologien fördern, können wir langfristig einen nachhaltig positiven Effekt für unsere Umwelt erzielen“, ist Krejca überzeugt. Neben der Umwelt profitieren aber auch die Kunden von den smarten Lösungen von STILL.



Während die mit Hybrid- und Lithium-Ionen-Technologie betriebenen Stapler aufgrund ihrer langen Lebensdauer und dem geringen Serviceaufwand Zeit und Kosten sparen, erhöhen zahlreiche Assistenzsysteme, wie das SafetyLight als visuelles Warnsystem an innerbetrieblichen Fahrzeugen, die Arbeitssicherheit. Vom enormen Kundenmehrwert überzeugt, treibt STILL im neuen Jahrtausend außerdem Automatisierungslösungen massiv voran und baute in den letzten Jahren sein Spektrum an Beratungsleistungen kontinuierlich aus. Die Einführung digitaler Serviceportale, wie des webbasierten Flottenmanagement-Tools STILLReport oder der Web-Applikation STILL neXXt fleet, sind zudem nur zwei Beispiele für die Innovationskraft im Servicebereich. Mit der Technik von morgen und ungebremster Innovationskraft setzt STILL so seine 100-jährige Erfolgsgeschichte fort und startet mit vollem (Elektro-)Antrieb in die Zukunft.







VertreterInnen aus Politik & Wirtschaft gratulieren STILL zum Jubiläum



Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner:

„Nicht nur in außergewöhnlichen Zeiten setzt STILL mit einem motivierten Team auf optimale Kunden- und Serviceorientierung. Das breite Produkt-Portfolio und die innovativen Lösungen sind Erfolgsgaranten, dass STILL auch für die nächsten 100 Jahre sehr gut aufgestellt ist.“



Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck:

„Unsere Unternehmen sind der Motor der heimischen Wirtschaft. Sie schaffen heimische Arbeitsplätze und sichern damit den Wohlstand unseres Landes. In ihrem 100-jährigen Bestehen hat die Firma STILL Mut zur Veränderung, Innovationskraft und unternehmerischen Einsatz bewiesen. In Zeiten der Krise hat das gesamte Unternehmen als Systemerhalter einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft geleistet und die Versorgungssicherheit Österreichs sichergestellt. Vielen Dank für dieses unermüdliche Engagement und alles Gute für die Zukunft!“



Bürgermeister Wiener Neudorf Herbert Janschka:

„Von den knapp 700 Betrieben in Wiener Neudorf zählt die Firma STILL zu den ältesten, innovativsten und zugleich nachhaltigsten. Herzlichen Glückwunsch und Kompliment für die ersten 100 Jahre. Für die nächsten Jahrzehnte wünsche ich Ihnen alles Gute und machen Sie Ihren Firmennamen auch weiterhin nicht zum Programm. Seien Sie weiterhin laut, innovativ und führend – und vor allem: Bleiben Sie weiterhin Ihrem Standort in Wiener Neudorf treu.“



Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich Wolfgang Ecker:

„100 Jahre wirtschaftlich ganz vorne dabei zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter und konsequenter Arbeit. Dazu gehören höchste Qualität, ein starkes Miteinander im Unternehmen, hervorragendes Wissen und ständige Innovationskraft. Werte wie Integrität, Zusammenarbeit, Mut und Exzellenz sind bei STILL nicht einfach ein Slogan, sondern werden – als Schlüssel zum Erfolg – täglich gelebt. In diesem Sinn gibt das erste Jahrhundert für STILL auch nicht einfach nur einen Zeitraum wieder. In diesen 100 Jahren steckt ein echter Qualitätsnachweis.“



Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich Ing. Martin Fürndraht:

„Das Industriegebiet Mödling ist eine aufstrebende Wirtschaftsregion, zu der sich STILL wohlverdient als einer der Top-Betriebe zählen darf. Hier entstehen einzigartige Ideen, die nachhaltige und zukunftsweisende Technologien nach sich ziehen. Ich wünsche STILL und allen Mitarbeitern alles Gute für die nächsten 100 Jahre.“



