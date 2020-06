Blümel: Herzliche Gratulation an die Volkspartei Steiermark zu den beeindruckenden Wahlergebnissen

Deutlicher Stimmenausbau und ein Zuwachs an Bürgermeistern - Historische Wahlerfolge in früheren SPÖ-Hochburgen

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der steirischen Volkspartei mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer an der Spitze und den vielen Kandidatinnen und Kandidaten zum Erfolg am heutigen Wahltag. Die ÖVP Steiermark konnte nicht nur bestehende Mehrheiten ausbauen und Gemeinden dazugewinnen, sondern auch beeindruckende Erfolge in früheren SPÖ-Hochburgen erzielen“, so ÖVP Wien-Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel zu den Gemeinderatswahlen in der Steiermark. Dass etwa in der Gemeinde Eisenerz eine relative Mehrheit erreicht wurde, könne man durchaus als historisch bezeichnen. „Dieses Wahlergebnis ist eine eindrucksvolle Bestätigung“, so Gernot Blümel.

