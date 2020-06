GOLIKE Shake & Drink macht die Einnahme der Aminosäurenmischung PKU GOLIKE so einfach wie das Trinken eines Glases Wasser

Balerna, Schweiz (ots/PRNewswire) - APR Applied Pharma Research s.a. ("APR") stellt eine weitere Innovation für Patienten mit Phenylketonurie ("PKU") vor: GOLIKE Shake & Drink, eine handliche Flasche mit leicht geliertem Wasser, mit der man die Aminosäurenmischung PKU GOLIKE schnell und einfach trinken kann.

Von nun an haben Patienten mit PKU eine weitere, neue Alternative: PKU GOLIKE mit GOLIKE Shake & Drink - so einfach wie das Trinken eines Glases Wasser!

PKU GOLIKE ist eine Aminosäurenmischung ohne Phenylalanin, die eine Evolution beim diätetischen Management der Phenylketonurie darstellt. Die Innovation bei PKU GOLIKE liegt in der speziellen Beschichtung der Aminosäuren, die in Form eines Granulates zu besonderen Eigenschaften führt. Die PKU-GOLIKE-Granulierung hat zahlreiche Vorteile: Sie verdeckt den unangenehmen Geschmack, den unangenehmen Geruch und den Nachgeschmack der Aminosäuren und fördert gleichzeitig deren physiologische Absorption. PKU GOLIKE kann mit cremigen Lebensmitteln und dickflüssigen Getränken, sowohl süß als auch herzhaft, eingenommen werden. Das Produkt behält seine granulare Konsistenz und seine Vorteile bei, während gleichzeitig der ursprüngliche Geschmack des Essens unverändert bleibt.

"Vor über einem Jahr entwickelten wir für Patienten mit PKU eine innovative Aminosäurenmischung, die die unerfüllten Bedürfnisse der Patienten im Zusammenhang mit ihrer Ernährung zufriedenstellen kann. Die positiven Erfahrungen, die uns von medizinischen Fachkräften, Patienten und deren Familien berichtet wurden, machten uns zuversichtlich und motivierten uns, weitere Verbesserungen zu entwickeln. Unter anderem bestand der Wunsch nach einer leicht trinkbaren Formulierung von PKU GOLIKE. Wir entschieden uns daraufhin, unser Forschungs- und Entwicklungsprogramm fortzusetzen, um das Ernährungsmanagement von Patienten mit PKU noch weiter zu verbessern. Dieses Ziel inspiriert mich und das gesamte APR-Team, und gibt mir, als Unternehmer und als Vater eines Jungen mit Phenylketonurie, jeden Tag Energie.

Dies sind die Aussagen von Paolo Galfetti, CEO von APR Applied Pharma Research, des Unternehmens, das GOLIKE Shake & Drink entwickelt hat. GOLIKE Shake & Drink ist eine handliche Flasche, die nur 150 ml leicht geliertes Wasser und Xanthan enthält; ohne Geschmacksstoffe und ohne zusätzliche Kalorien. PKU-GOLIKE-Granulate lassen sich leicht mit GOLIKE Shake & Drink mischen. Dies ermöglicht ein leichtes und schnelles Trinken, wobei alle Vorteile des Produktes erhalten bleiben. GOLIKE Shake & Drink bietet somit eine weitere Alternative, PKU GOLIKE einzunehmen. Patienten mit PKU können jetzt wählen, ob sie wie bisher PKU GOLIKE ihren Lieblingsspeisen hinzufügen oder die GOLIKE Shake & Drink-Flasche verwenden möchten, die kostenfreimit jeder Packung PKU GOLIKE erhältlich ist

Über Phenylketonurie (PKU)

Die Phenylketonurie ist eine seltene, rezessive Stoffwechselerkrankung, die weltweit rund 500.000 Menschen betrifft. Die PKU ist durch eine fehlende oder verminderte Aktivität eines Enzyms gekennzeichnet, das zur Metabolisierung von Phenylalanin (Phe) benötigt wird. Die PKU wird mit einer lebenslang einzuhaltenden eiweißarmen Diät (mit einem geringen Phenylalaningehalt) behandelt, die eine Supplementierung mit spezifischen Aminosäurenmischungen erfordert.

Über PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® ist ein Lebensmittel ohne Phenylalanin für besondere medizinische Zwecke (FSMP) in Form von Granulaten, das Aminosäuren, Mineralien, Vitamine und andere Nährstoffe enthält. PKU GOLIKE wurde mit der Physiomimic Technology(TM) entwickelt und zeichnet sich durch eine spezielle Beschichtung aus, die eine physiologische Absorption der Aminosäuren gewährleistet und ihren unangenehmen Geschmack, Geruch und Nachgeschmack überdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.apr.ch/apr-pharma-products/medical-prescription/genetic-metabolic-disease/

Über APR Applied Pharma Research s.a.

APR ist ein unabhängiges pharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Tochtergesellschaften in Italien und Deutschland. APR hat sich seit mehr als 25 Jahren auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten konzentriert, die die Lebensqualität von Patienten und Familien verbessert, die von seltenen und belastenden Krankheiten betroffen sind.

APR nutzt seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung patentierter Technologien zur Verabreichung von Medikamenten zur Entwicklung innovativer therapeutischer Lösungen.

Das Portfolio von APR umfasst Produkte zur Behandlung von seltenen oder Nischenkrankheiten. Diese werden in rund 50 Ländern weltweit entweder direkt über Tochtergesellschaften oder indirekt über Vertriebsvereinbarungen mit ausgewählten Partnern vermarktet. APR sieht in der unermüdlichen Anstrengung im Bereich der Forschung einen Grundpfeiler künftiger therapeutischer Lösungen. Aus diesem Verständnis heraus umfasst die Pipeline des Unternehmens Produkte in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich auf drei ausgewählte therapeutische Bereiche konzentrieren: rezessiv vererbte Stoffwechselerkrankungen, unterstützende Pflege bei Krebs und seltene Hauterkrankungen.

