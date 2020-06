Berufsbild Königin: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über die bürgerlichen Monarchinnen Europas

Mit Letizia von Spanien, Máxima von den Niederlanden und Mathilde von Belgien, außerdem: „Die Inseln der Queen“ Teil 2 „Isle of Man“

Wien (OTS) - Königin – das war einst ein Amt von Gottes Gnaden, eine dynastisch besetzte Funktion, für die niemand Außenstehender in Frage kam. Doch die Zeiten haben sich geändert. Der „ORF III Themenmontag“ am 29. Juni 2020 präsentiert die dreiteilige, 2019 entstandene TV-Reihe „Beruf: Königin“ über drei bürgerliche Frauen, die in Europas Monarchien das Zepter in die Hand genommen haben.

Den Anfang macht die Dokumentation „Letizia von Spanien“ (20.15 Uhr). Reine Repräsentation liegt der ehemaligen Topjournalistin nicht. Letizia will eine Königin des 21. Jahrhunderts sein, mit professionellen Ansprüchen und eigenem Standing. Gesundheit, Ernährung, Bildung und Frauenrechte sind ihre Themen, die sie für ihre Reisen und Reden selbst am eigenen Schreibtisch vorbereitet. Anschließend geht es weiter mit „Máxima von den Niederlanden“ (21.05 Uhr). Als First Lady, Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen und Wirtschaftswissenschafterin setzt sie sich dafür ein, dass Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen, besseren Verbraucherschutz und mehr finanzielle Allgemeinbildung bekommen. Um 21.55 Uhr ist „Mathilde von Belgien“ an der Reihe, die als studierte Psychologin eine Galionsfigur im Bereich geistiger Gesundheit und Kindeswohl ist.

Zum Abschluss des „ORF III Themenmontag“ steht um 22.45 Uhr die zweite Folge der fünfteiligen Reihe „Die Inseln der Queen“ auf dem Programm. Die Doku führt zur „Isle of Man“, die mitten in der Irischen See zwischen England und Irland liegt.

