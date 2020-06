Weidinger: „Endlich neue Kaserne für Villach!“

Wien (OTS) - „Seit 15 Jahren besteht in Villach in der Politik und der Gesellschaft das Bestreben, die schwer baufälligen Kasernen zu einer neuen, großen und modernen Kaserne zu fusionieren. Nun hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner entschieden, dass dieser jahrelange Wunsch endlich umgesetzt wird. Ich danke Klaudia Tanner für dieses mutige Bekenntnis zum Militärstandort Kärnten, der vor allem dadurch deutlich wird, dass alle anderen Kasernen in Kärnten als Standort erhalten bleiben und sogar modernisiert werden. So sollen nun - neben dem Projekt Villach - wie ich von Ministerin Tanner erfahren habe, mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Kasernenstandorte in Kärnten investiert werden.“





