Tanner: „Neue Kaserne für Villach“

Wien (OTS) - Nach einem Gespräch mit Landeshauptmann Peter Kaiser vor einigen Wochen, wurde nach eingehender Prüfung entschieden, die alten, baufälligen Kasernen in Villach durch eine neue, moderne Kaserne zu ersetzen. „Im guten Einvernehmen mit dem Land, wurde entschieden, diesen Schritt zu setzen und so wird Villach weiterhin ein wichtiger und in Zukunft auch moderner militärischer Standort bleiben“, so die Verteidigungsministerin, die weiter ausführt: „Neben diesem Neubau, darf ich festhalten, dass es keine Bestrebungen gibt, irgendeine weitere Kaserne in Kärnten zu schließen - im Gegenteil, wir werden weiter in den Ausbau und in die Modernisierung investieren. Dies ist ein klares Bekenntnis zum Militärstandort Kärnten“. Zusätzlich stellt Tanner klar, dass alle Mitarbeiter in Beschäftigung bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

Roman Markhart, BA LL.M.

Pressesprecher der Bundesministerin

Bundesministerium für Landesverteidigung

Kabinett der Bundesministerin

Mobil +43 664 622 1037

roman.markhart @ bmlv.gv.at

www.bundesheer.at