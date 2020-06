Bundesheer – Team Kärnten/Köfer: Kärntens Kasernen sind kein Spielball der Politik

Klagenfurt (OTS) - Wie heute bekannt wurde, sind für die völlig überforderte und sicherheitspolitisch ahnungslose Verteidigungsministerin Tanner Kasernenschließungen nun doch möglich. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer überrascht es wenig, dass sich ausgerechnet Kärnten massiv in der Schusslinie der Bundesregierung befindet: „Laut heutigen Aussagen Tanners könnten in unserem Bundesland gleich zwei Kasernen wegfallen, was nicht zu akzeptieren ist, weil das mit einer Standortverschlechterung einhergeht und einem Angriff auf die Sicherheit in unserem Bundesland gleichkommt. Kärnten wurde von den vergangenen Bundesregierungen immer stiefmütterlich behandelt und auch die aktuelle Bundesregierung aus ÖVP und Grünen hat es wieder einmal auf unser Land abgesehen.“ Köfer kündigt jedenfalls erbitterten Widerstand gegen jegliche Form der Kasernenschließung in Kärnten an: „Ich fordere alle Landtagsparteien auf, einen Schulterschluss gegen die absurden Pläne der Ministerin einzugehen.“

Aus der Sicht Köfers könne die Kärntner ÖVP jetzt beweisen, wie gut ihr Draht zu ihren Ministern in Wien ist: „In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob die ÖVP in Wien irgendein Gewicht hat. Sämtliche Schließungen müssen verhindert werden.“ Köfer übt auch abseits von den Angriffen auf Kärnten heftige Kritik an der Politik Tanners: „Österreich hat selten jemanden in diesem wichtigen Ministerium gehabt, der über so wenig Wissen und Kompetenz in Verteidigungs- und Militärfragen verfügt hat. Die ÖVP wäre gut beraten, die Reformvorhaben ihrer Ministerin zu stoppen und dringend für einen personellen Wechsel an dieser Position zu sorgen. Tanner ist eine Gefahr für die Sicherheit im Land.“

