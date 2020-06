Das Sommerprogramm des ORF Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Mit den Ferien startet auch das Sommerprogramm des ORF Niederösterreich: von der Sommertour, über das Sommer-Quiz bis hin zum Wandererlebnis in Niederösterreich und nachhaltigem Heimaturlaub. Ein Überblick über die Programmhöhepunkte im Juli und August.

30 ORTE IN 30 TAGEN – DIE ORF NÖ SOMMERTOUR

Von 6. Juli bis 14. August, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in NÖ Heute und auf noe.ORF.at

In NÖ Heute touren Schauspielerin Kristina Sprenger und Schauspieler und Kabarettist Rudi Roubinek durch das Bundesland und zeigen, was man im Sommer in Niederösterreich erleben kann. Während in den vergangenen Jahren bei der ORF NÖ Sommertour die Gemeinden eine Aufgabe lösen mussten, wird heuer aufgrund der Krise der Spieß umgedreht. Die Gemeinde stellt eine Aufgabe, die das Sommertour-Team lösen muss. Kristina Sprenger wird dabei von ORF NÖ Reporter Thomas Koppensteiner unterstützt, Rudi Roubinek von ORF NÖ Reporterin Pia Seiser. Die beiden Teams wechseln sich von Montag bis Freitag täglich ab. Zu sehen in NÖ Heute um 19 Uhr, ORF2/N.

Auf Radio NÖ ist die Sommertour von Montag bis Freitag jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr zu hören. Die Reporter erkunden die schönsten Ausflugsziele der Sommertour-Gemeinden – von der Tropfsteinhöhle bis zur Burgruine, vom Schlosspark bis zum Feuerwehrmuseum, vom Tiergarten bis zur Stiftsbibliothek. Dabei sind Astrid Nentwich, Barbara Tschandl, Peter Neuhofer, Kawus Nikou und Fabian Fessler zu Lande, zu Wasser und in luftiger Höhe unterwegs, etwa im Klettergarten, im Kanu oder mit dem Schienentaxi. Sie lernen auch Künstler, Handwerker und originelle Menschen kennen, die in den Sommertour-Gemeinden aktiv sind und erfüllen Musikwünsche.

Beim täglichen Gewinnspiel sammeln die Hörerinnen und Hörer im Laufe der dreistündigen Sendung „Sommertour-Souvenirs“ und haben die Chance einen Preis zu gewinnen. Die Radio NÖ Sommertour ist ein akustischer Ausflug durch alle Bezirke Niederösterreichs, der die Hörerinnen und Hörer zu den schönsten Plätzen des Landes mitnimmt und Anregungen für eigene Ausflüge bietet.

Auf noe.ORF.at gibt es jede Woche den Tourplan und die wichtigsten Infos zu den Sommertour-Gemeinden kompakt zusammengefasst. Einen Blick hinter die Kulissen der Sommertour und interessante Einblicke in die Gemeinden findet man täglich auf der Facebook- und Instagram-Seite des ORF NÖ.

NACHHALTIG ERHOLT

NÖ Heute, 19 Uhr ORF2/N, vom 4. Juli bis 29. August, jeweils am Samstag

Die Urlaubssaison sieht dieses Jahr für viele anders aus als geplant, doch Erholung ist auch ohne lange Anfahrt möglich. Das verringert nicht nur das Risiko einer Ansteckung, sondern schont gleichzeitig die Umwelt. Während sich der Klimawandel zuspitzt, suchen immer mehr Menschen nachhaltige Alternativen zum Massentourismus. Eine neue Serie in NÖ Heute zeigt im Sommer einmal pro Woche, wie Urlaub in Niederösterreich besonders umweltnah und -verträglich ausfallen kann. Gezeigt werden innovative Ansätze von Tourismusbetrieben genauso wie alte Formen der Reise, die jetzt eine neue Blüte erleben - von der komfortablen Übernachtung mitten im Wald bis zum Pilgertourismus, von einer Auszeit von der digitalen Welt bis hin zum Hotelzimmer mit Gemüsegarten.

ABENTEUER NÖ – WANDERN MIT JENNY UND CLAUDIO

Von Juni bis Oktober, jeden Donnerstag um 10.40 Uhr auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at

Unsere Radio Niederösterreich-Moderatoren Jennifer Frank und Claudio Schütz sind absolute „Wanderratten“ und wandern diesen Sommer durch Niederösterreich: auf Bergen, durch Wälder, entlang von Seen und Schluchten und berichten darüber auf Radio Niederösterreich, auf noe.ORF.at und auf der Facebook- und Instagram-Seite des ORF NÖ. Sie zeigen wie schön und abwechslungsreich Niederösterreich ist: mit Wanderrouten bei denen jede und jeder auf ihre und seine Kosten kommt – von gemütlichen Wanderungen bis zu Klettersteigen, wandern mit Kindern oder Hund, Weitwandern oder Pilgern. Jennifer Frank und Claudio Schütz stellen bis Oktober jeden Donnerstag Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vor und machen Lust auf Wanderabenteuer in Niederösterreich. Einfach abschalten und die Natur genießen!

Im August gipfelt die Serie in einer Wanderwoche (21. – 25. August) bei der die Vielseitigkeit der Wanderrouten Niederösterreichs im Fokus steht. Alle Routen mit exakter Beschreibung, GPS Daten und Tipps findet man auf noe.ORF.at.

MEIN ÖSTERREICH – DAS SOMMERQUIZ AUF RADIO NIEDERÖSTERREICH Jeden Sonntag von 12-13 Uhr auf Radio Niederösterreich, 5. Juli bis 30. August

Gute Kenntnisse unserer Heimat sind gefragt: wer die Fragen aus ganz Österreich richtig beantworten kann und auch bei den Musiktiteln von Radio Niederösterreich sattelfest ist, gewinnt beim Sommer-Quiz „Mein Österreich“ ein Familienfest für 10 Personen – Essen, Getränke, Geschirr und Sitzgelegenheiten inklusive - für einen perfekten Grillabend. Die Chance darauf gibt es jeden Sonntag nach 12 Uhr – vom 5. Juli bis 30. August.

DIE RADIO NIEDERÖSTERREICH SOMMERNACHT

Jeden Samstag von 20 Uhr bis Mitternacht, auf Radio Niederösterreich

Ob Musik für den Feierabend, für das Familienfest im Garten oder für den Spieleabend mit Freunden: die Radio Niederösterreich Sommernacht liefert jeden Samstag ab 20 Uhr die größten Hits und schönsten Oldies passend zur Wochenendplanung.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572