ATV-Frage der Woche: 70% sehen FPÖ am meisten in Ibiza-Affäre verstrickt, 33% glauben an ÖVP-Beteiligung

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Diesen Sonntag sprechen Moderator Meinrad Knapp, Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer in "ATV Aktuell: Die Woche" über den Ibiza Untersuchungsausschuss und welche Parteien nach Meinung der Bevölkerung am meisten in die Angelegenheiten verstrickt sind. Dazu befragte Peter Hajek in seiner aktuellen Umfrage 500 TeilnehmerInnen.

70 Prozent der ÖsterreicherInnen sind der Meinung, dass die FPÖ am meisten in die Angelegenheiten verstrickt ist. 33 Prozent trauen auch der ÖVP zentrale Beteiligung zu. Während 10 Prozent die SPÖ verwickelt sehen, gaben 17 Prozent keine Angabe, beziehungsweise drei Prozent eine andere Partei an.

Bei den parteieigenen WählerInnen, glauben im Lager der ÖVP nur 15 Prozent an eine Verstrickung von Türkis in die Ibiza-Affäre - 79 Prozent der ÖVP Wähler geben der FPÖ die Hauptschuld. Bei den Freiheitlichen sehen 59 Prozent der eigenen WählerInnen ihre Partei in die Angelegenheiten verstrickt, immerhin 51 Prozent glauben an eine ÖVP Beteiligung.

Auffallend auch die Einschätzungen der WählerInnen von SPÖ, Grün und NEOS, die mit 55 Prozent (SPÖ), 34 Prozent (Grün) und 54 Prozent (NEOS) an eine Verstrickung der türkisen Kanzlerpartei glauben.

Peter Hajeks Fazit zu den Ergebnissen lautet: „Der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist nach wie vor blaues Terrain, wobei der Standpunkt die perspektive ausmacht, denn während die ÖVP-Wähler ihre Partei kaum verstrickt sieht (15%), sind die Wähler von SPÖ (55%), NEOS (54%) und FPÖ (51%) von einer Mitwirkung der Kanzlerpartei überzeugt. Die Grün-Wähler verhalten sich mit 33 Prozent Zustimmung quasi koalitionär.“

Weitere Themen in der Sendung sind die Aufregung im Ibiza U-Ausschuss und die politische Diskussion um den Radikal-Umbau des Bundesheeres.



