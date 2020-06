Gen II Luxembourg Services SARL benennt zwei neue Aufsichtsratsmitglieder

New York (ots/PRNewswire) - Gen II Luxembourg Services SARL, der Bereich von Gen II Fund Services LLC ("Gen II") - eines führenden, weltweit tätigen Private-Equity-Vermögensverwalters - mit Sitz in Luxemburg, ist erfreut, bekannt geben zu können, dass Martin Dobbins und Chris Edge kürzlich in den Luxembourg-Aufsichtsrat aufgenommen wurden.

Martin Dobbins bringt in den Aufsichtsrat von Gen II Luxembourg mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Technologie in den Regionen USA, Europa und Asien/Pazifik ein. Derzeit ist Martin Dobbins CEO von Sage Advisory s.a.r.l, dessen Gründer er auch war, einer Beratungsfirma, die Vermögensverwaltern, Finanzdienstleistern und FinTech-Firmen in den USA, Asien und Europa unabhängige Führungs- und Beratungsdienste bietet. Davor war Martin Dobbins CEO und Country Head der europäischen und luxemburgischen Banken der State Street Corporation und dort Vorsitzender der Leitungsgruppe Luxemburg. Zudem leitete er das Joint Supervisory Team der Europäischen Zentralbank und war Vorsitzender der leitenden Führungsgruppe und des Governance-Ausschusses einer Reihe europäischer und luxemburgischer Banken, darunter auch deren Tochtergesellschaften für alternative Aktiva und Transfer-Agenturen. Martin Dobbins ist aktives Mitglied einer Reihe von Regierungs- und Branchenausschüssen in Luxemburg. Gen II genießt in der Branche der Vermögensverwaltung einen herausragenden Ruf und ist führend darin, technische Lösungen für seine Kunden bereitzustellen. "Ich bin erfreut, Mitglied des Aufsichtsrates von Gen II Luxembourg Services zu werden", sagte Martin Dobbins über seine kürzliche Berufung.

Chris Edge bringt ebenfalls mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche der Finanzdienstleistungen in den Aufsichtsrat ein. Er war zuvor Leiter großer Asset-Dienstleisterbanken in Luxemburg, darunter JPMorgan und HSBC, und führte kürzlich bei PwC Luxembourg die Bereiche Innovation und Transformation der Sektoren Asset Management und Asset Service Provider. Chris Edge sagt über seine Berufung in den Aufsichtsrat: "Gen II ist führend in der Branche der Private-Equity-Vermögensverwaltung und seine Präsenz in Luxemburg ist Zeichen seiner internationalen Ambitionen, die auf Technologie und Innovation beruhen. Ich bin stolz auf meine Berufung in den Aufsichtsrat in Luxemburg und freue mich darauf, künftig zum Erfolg der Firma beitragen zu können."

Norman Leben, einer der Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Gen II, sagte über die Berufungen von Martin Dobbins und Chris Edge: "Die Aufnahme dieser zwei bekannten Branchenfachleute in den Aufsichtsrat von Gen II Luxembourg ist Beleg unseres Engagements, das höchste Niveau der Fachkenntnis in den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen in sämtlichen Geschäftsbereichen zu halten. Wir begrüßen ihren Beitritt und sind überzeugt, dass sie Gen II bei allen künftigen Vorhaben mit wichtigen Kenntnissen, Urteilen und Beratung zur Seite stehen werden." Steven Millner, ebenfalls Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, sagte: "Wir sind höchst zufrieden, im Zuge unseres weiteren Ausbaus in Europa unseren Aufsichtsrat von Gen II Luxembourg durch zwei höchst angesehene und kenntnisreiche Mitglieder der Branche der Finanzdienstleistungen in Luxemburg ergänzend zu können."

Informationen zu Gen II

Gen II gehört zu den größten unabhängigen Private-Equity-Vermögensverwaltern und verwaltet über Niederlassungen in New York, San Francisco, Boston, Stamford, Dallas und Luxemburg für seine Klienten mehr als 350 Milliarden USD privaten Kapitals. Gen II bietet privaten Fondsinitiatoren die beste Kombination der Klasse aus Mitarbeitern, Verfahren und Technologie. So können Fondsinitiatoren betriebliche Infrastruktur, Finanzberichte und Investorenkommunikationen effektiv verwalten. Das Team von

Gen II verfügt in der Branche der Private-Equity-Vermögensverwaltung über die größte und längste Erfahrung. Es besteht umfassende Fachkenntnis bei Buyout, Dachfonds, Immobilien, Energie, Infrastruktur, Kredit, Co-Investitionen, hybriden Fonds, Feeder-Fonds, Risikokapital, Einzelhandel und treuhänderisch verwalteten Konten.