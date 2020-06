Autokino Innsbruck bekommt einen Open Air Bereich

Ab 1. Juli können Filme auch vom Liegestuhl aus geschaut werden. Zusätzlich wird das Open Air Kino um ein abwechslungsreiches Konzertangebot erweitert.

Innsbruck (OTS) - Im Einklang mit der aktuellen Lockerungsverordnung wird das Autokino am Freigelände der Olympiaworld um einen Open-Air-Bereich ergänzt! Ab 1. Juli warten 300 gemütliche Liegestühle auf alle Filmfreunde. Für Autokino-Besucher bleiben auch weiterhin 100 Parkplätze bei allen Vorstellungen erhalten.

Neben den Filmvorstellungen wird im Juli und August auch ein abwechslungsreiches Kulturangebot geboten, beispielsweise mit Konzerten von Hannah, Marc Pircher und Wolfgang Ambros. Weitere Konzerte sind in Planung. Auch ausgewählte Kindertage gibt es, u.a. mit Auftritten von Roger aus Kambodscha und Bluatschink.

Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld Innsbruck, freut sich, den Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten zu können: „Die Kunst- und Kulturszene gehört zu jenen Brachen, die durch die Coronakrise am stärksten getroffen wurden. Seitens der Veranstalter gibt es ein großes Interesse an unserer Open-Air-Bühne, gleichzeitig ist in der Tiroler Bevölkerung wieder eine erhöhte Nachfrage nach Unterhaltung zu spüren. Dieser möchten wir mit einem möglichst breiten Unterhaltungsangebot nachkommen.“

Mario Hueber, Geschäfstführer des Metropolkinos Innsbruck, freut sich über die neuen Liegestühle am Freigelände: „Das Autokino wird von der Tiroler Bevölkerung sehr gut angenommen, jetzt freuen wir uns, das Angebot auch dem jüngeren und autolosen Teil der Bevölkerung zugänglich machen zu können. Zum Open Air Kino ist ab sofort auch eine umweltfreundliche Anreise mit dem Fahrrad oder den Öffis möglich.“

Der Kartenverkauf für die Kino- und Konzertvorstellungen erfolgt über die Metropol-Website bzw. Metropol-App. Das Tragen von Masken ist auf dem Open Air Gelände aufgrund der Lockerungen nicht mehr notwendig, auf den Liegestühlen herrscht freie Platzwahl. Die Bestuhlung sieht einen Mindestabstand von einem Meter vor. Ein von den Veranstaltern Olympiaworld und Metropolkino ausgearbeitetes Covid19-Präventionskonzept trägt Sorge dafür, dass die erhöhten Sicherheitsauflagen erfüllt werden.

Open Air Kino / Autokino - aktuelle Vorstellungen:

01.07.2020, 20:30 Once upon a Time in... Hollywood

02.07.2020, 20:30 1917

03.07.2020, 18:30 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks

03.07.2020, 21:00 Dirty Dancing

04.07.2020, 18:30 Shaun das Schaf 2: Ufo-Alarm

04.07.2020, 21:00 Alice im Wunderland

05.07.2020, 18:30 Mia und der weiße Löwe

05.07.2020, 21:00 Guardians of the Galaxy

06.07.2020, 20:30 Gut gegen Nordwind

07.07.2020, 20:30 Monsieur Claude 2

08.07.2020, 20:30 Bohemian Rhapsody

09.07.2020, 20:30 Ziemlich beste Freunde

10.07.2020, 18:30 Pets 2

10.07.2020, 21:00 Star Wars Episode VII: Das Erwachen der Macht



Preise Kino :

Tickets Open Air-Bereich: € 9,- / Person

Tickets Autostellplatz: € 19,90 / Auto



Konzerte – Termine & Preise :

17.07.2020: Konzert Hannah; Tickets um EUR 30,-

19.07.2020: Bluatschink (Kindertag); Tickets um EUR 10,-

26.07.2020: Roger aus Kambodscha (Kindertag); Tickets um EUR 10,-

01.08.2020: Marc Pircher & die Rebellion im Zillertal; Tickets um EUR 30,-

16.08.2020: Wolfgang Ambros; Tickets um EUR 40,-

Weitere Termine folgen…



Infos & Tickets: : https://www.metropol-kino.at/event/autokino-innsbruck

