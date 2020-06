AVISO PK: Österreichs Alten- und Pflegeheime in der Corona-Krise – ein Zwischenbericht, Erkenntnisse und Forderungen an die Politik

Pressekonferenz 30. Juni 2020, 10.00 Uhr Ort: Caritas Pflege Haus St.Teresa, Erzherzog- Karl-Straße 129b, 1220 Wien

Wien (OTS) - Der Lebenswelt Heim Bundesverband präsentiert Erkenntnisse aus den letzten Monaten der Corona-Krise in Österreichs Alten- und Pflegeheimen und sich daraus ableitende Lernerfahrungen für weiterhin erforderliche Schutzmaßnahmen sowie Forderungen an die Politik und Pflegereform.

Das Krisenmanagement der Behörden in der Corona-Krise ist aus Sicht der Pflegeeinrichtungen verbesserungswürdig. Die Alten- und Pflegeheime in fast allen Bundesländern waren lange Zeit völlig auf sich allein gestellt. Pflegeeinrichtungen zählen zur kritischen, systemrelevanten Infrastruktur und sind daher in Zukunft selbstverständlich auf allen Ebenen einzubeziehen, um Fehler wie während der letzten Monate zu vermeiden. Was braucht es, um in Zukunft ähnlichen Szenarien adäquat und gut vorbereitet begegnen zu können? Wie können Krisensituationen auch im HeimAufG abgebildet werden, um Rechtssicherheit festzuschreiben? Im Rahmen der Pflegereform sollen die begleitenden Gesetze auf ihrer Wirksamkeit geprüft, sowie das HeimAufG evaluiert werden.



Pressekonferenz mit Vertretern des Lebenswelt Heim Bundesverbandes:

Markus Mattersberger , MMSc MBA, Präsident Lebenswelt Heim Bundesverband

, MMSc MBA, Präsident Lebenswelt Heim Bundesverband Josef Berghofer, MBA , Vizepräsident Lebenswelt Heim Bundesverband, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Alten- und Pflegeheime Burgenlands

, Vizepräsident Lebenswelt Heim Bundesverband, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Alten- und Pflegeheime Burgenlands Jakob Kabas, MBA, Obmann des Landesverbandes Altenpflege Steiermark

Datum: 30. Juni 2020, 10.00 – 11.30 Uhr

Ort: Caritas Pflege Haus St.Teresa, Erzherzog- Karl-Straße 129b, 1220 Wien

Coronabedingt findet die Pressekonferenz bei Schönwetter im Garten bzw. auf der Terrasse des Hauses Teresa statt, bei Schlechtwetter im großen Veranstaltungsraum.

Wir freuen uns, Sie bei der PK begrüßen zu dürfen.

Anmeldung zur Pressekonferenz und Rückfragehinweis:

Gabriele Tupy

imzusammenspiel kommunikationsmanagement

Mobil: 0699 / 100 277 40

E-Mail: gabriele.tupy @ imzusammenspiel.com

Österreichs Alten- und Pflegeheime in der Corona-Krise – ein Zwischenbericht, Erkenntnisse und Forderungen an die Politik

Datum: 30.06.2020, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Caritas Pflege Haus St.Teresa, Coronabedingt findet die Pressekonferenz bei Schönwetter im Garten bzw. auf der Terrasse des Hauses Teresa statt, bei Schlechtwetter im großen Veranstaltungsraum.

Erzherzog- Karl-Straße 129b, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Tupy

imzusammenspiel kommunikationsmanagement

Mobil: 0699 / 100 277 40

E-Mail: gabriele.tupy @ imzusammenspiel.com



Lebenswelt Heim Bundesverband

Markus Mattersberger, MMSc MBA

Präsident

+ 43 (0)1 585 15 90

markus.mattersberger @ lebensweltheim.at