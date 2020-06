Organisationsänderung bei Zuständigkeiten der Wiener Sozialzentren

Standorte am 29. Juni für KundInnenverkehr geschlossen – Servicetelefon unter 01/4000-8040

Wien (OTS) - Ab Dienstag, den 30. Juni 2020 werden Anliegen im Zusammenhang mit der Wiener Mindestsicherung für Wienerinnen und Wiener an neuen Standorten entgegengenommen und bearbeitet. Aufgrund der Umstellung sind die Wiener Sozialzentrumsstandorte am 29. Juni 2020 für den KundInnenverkehr geschlossen. Für Rückfragen dazu und allen weiteren Anliegen zur Wiener Mindestsicherung steht auch das Servicetelefon der Abteilung unter 01/4000-8040 an Werktagen von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Die neuen Zuständigkeiten finden sich auch online unter: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/

Die neuen Zuständigkeiten der Standorte der Magistratsabteilung 40 der Stadt Wien ab 30. Juni 2020:

Region 1 – Sozialzentrum Linke Wienzeile

zuständig für den 13., 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Bezirk

1150 Wien, Linke Wienzeile 278

E-Mail: post-rg1 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-15400

Region 2 – Sozialzentrum Walcherstrasse

zuständig für den 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 20. Bezirk

1020 Wien, Walcherstraße 11

E-Mail: post-rg2 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-02400

Region 3 – Sozialzentrum Lemböckgasse

zuständig für den 10., 12. und 23. Bezirk

1230 Wien, Lemböckgasse 61

E-Mail: post-rg3 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-23400

Region 4 – Zielgruppenzentrum Erdbergstrasse

zuständig für obdachlose Personen, Wohnungssicherung,

Energieunterstützung und Dauerleistungen

1110 Wien, Erdbergstrasse 228

E-Mail: post-rg4 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-11400

Region 5 – Sozialzentrum Beatrix-Kempf-Gasse

zuständig für den 11., 21. und 22. Bezirk

1220 Wien, Beatrix-Kempf-Gasse 2

E-Mail: post-rg5 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-22400

Region 6 – U25 Wiener Jugendunterstützung Lehrbachgasse

zuständig für 18 – 24 Jährige (bis zum 25. Geburtstag)

1120 Wien, Lehrbachgasse 18

E-Mail: post-rg6 @ ma40.wien.gv.at, Fax: 4000-99-12400

Über die Magistratsabteilung 40:

Die Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40) ist mit ihren regionalen Stabdorten und der Servicestelle in TownTown (1030 Wien, Thomas-Klestil-Platz 8) die Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wien bei sozialen und finanziellen Problemen. Als zentrale erste Anlaufstelle für soziale Anliegen steht das MA 40-Servicetelefon unter 4000-8040 zur Verfügung. In den regionalen Sozialzentren betreuen ReferentInnen und SozialarbeiterInnen fachlich interdisziplinär die Bezieherinnen und Bezieher der Wiener Mindestsicherung. Im Sozial- und Gesundheitsrecht werden wesentliche legistische und behördliche Bewilligungs- und Aufsichtsfunktionen wahrgenommen. Die MA 40 bewilligt die Inbetriebnahme von Krankenanstalten, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Apotheken und veranlasst regelmäßige Qualitätskontrollen in diesen Einrichtungen.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Fläckel

Magistratsabteilung 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Tel.: 01/4000 40591

E-Mail: andreas.flaeckel @ wien.gv.at