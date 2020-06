„Bürgeranwalt“: Großbrand in Wohnhausanlage – müssen Eigentümer/innen Millionen zahlen?

Großbrand in Wohnhausanlage – müssen Eigentümer/innen Millionen zahlen?

Durch einen Großbrand im Mai 2019 wurden Dutzende Wohnungen am Enkplatz in Wien-Simmering zerstört, viele Eigentümer/innen sind immer noch in Notquartieren der Stadt Wien untergebracht. Einem Gutachten der Gebäudeversicherung zufolge sollen nicht alle Schäden auf das Feuer oder auf Löschwasser zurückzuführen sein, sondern schon vorher bestanden haben. Aus diesem Grund will die Versicherung nicht die Gesamtkosten tragen. Die Eigentümer/innen sind verzweifelt, sie fürchten eine Mehrbelastung in Millionenhöhe.

Bauland ohne Zufahrt – Helikoptergrundstück

Eine Dame hat ein Grundstück in der kleinen Ortschaft Tiefgraben in Oberösterreich geerbt und möchte auf der Parzelle ein Haus bauen. Die Bauplatzbewilligung haben noch ihre Großeltern zu Lebzeiten vor mehr als 20 Jahren erwirkt. Doch inzwischen haben sich Gesetze geändert, heißt es aus der Gemeinde, und jetzt scheitert alles am Flächenwidmungsplan für eine notwendige Zufahrtsstraße. Volksanwalt Werner Amon hat sich der Sache angenommen.

Kellerartige Hohlräume in Wien Döbling – wer muss für die Verfüllung zahlen?

Unter dem Areal einer Wohnungseigentumsanlage im 19. Wiener Gemeindebezirk wurden Relikte einer Sektkellerei entdeckt, die fachmännisch verfüllt werden mussten. Ein Teil dieser Hohlräume befand sich unter der Döblinger Hauptstraße. Nach dem Willen des Wiener Magistrats sollen die Anrainer/innen auch für die Verfüllung am öffentlichen Gut bezahlen. Volksanwalt Werner Amon konnte nicht nachvollziehen, warum sie rund 24.000 Euro dafür bezahlen sollen – gibt es nun eine Lösung?

