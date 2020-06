Kontinuierliche Blutzuckerüberwachung: Das digitale "Pflaster" von Menarini Diagnostics ist jetzt erhältlich.

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Das mehrmals tägliche Messen von Blutzucker bei Diabetespatienten wird nicht mehr nötig sein. Menarini Diagnostics hat GlucoMen® Day CGM auf den Markt gebracht, ein innovatives digitales Pflaster, das man ununterbrochen 15 Tage lang trägt und das den Blutzucker überwacht und die Ergebnisse direkt auf dem Smartphone anzeigt.

Mit einem herkömmlichen Blutzuckermessgerät mussten sich die Patienten in den Finger stechen und bis zu zehn Mal am Tag einen Tropfen Blut abnehmen, manchmal sogar nachts. Mit dem GlucoMen® Day wird Menarini Diagnostics das Leben von Tausenden von Menschen verändern, die diese unangenehme Routine nicht mehr wiederholen müssen. Nadeln und Stiche werden gegen ein neues Gerät in Form eines Pflasters ausgetauscht, das zwei Wochen lang ununterbrochen getragen werden kann. Darüber hinaus können die Menschen, die es verwenden, sich ihren Blutzuckerstand zu jeder Tageszeit direkt über die auf ihrem Smartphone installierte App anzeigen lassen. Der Benutzer wird außerdem - je nach seinem konkreten Bedarf - in der Lage sein, Warnhinweise einzustellen, die ihm helfen werden, die Werte zu überwachen, wenn sie die sicheren Grenzen überschreiten.

Die Statistiken und Diagramme, die auf der App angezeigt werden, können in Echtzeit mit Familienmitgliedern, Pflegekräften und vor allem auch mit Ärzten geteilt werden, die in der Lage sind, den Patienten aus der Ferne zu überwachen, die Therapie zu personalisieren und sie an spezifische Bedürfnisse anzupassen. Eine sofortige Weitergabe wird erheblich dazu beitragen, klinische Ziele zu erreichen, eine Einsparung von Energie und Zeit bewirken, Reisen reduzieren und das Bewusstsein des Patienten stärken, der zunehmend stärker motiviert sein wird, sich aktiv mit seiner Gesundheit zu befassen.

Diese neue Technologie steht im Einklang mit den neuen Trends in der Telemedizin, die zurzeit rapide die Welt des Gesundheitswesens transformiert, und mit der stürmischen digitalen Revolution, die durch die aktuelle Pandemie erheblich beschleunigt wurde.

Das System ist jetzt über verbundene Gesellschaften der Gruppe in ganz Europa und über ihr Exportnetzwerk auch in Gebieten verfügbar, die nicht direkt von Menarini-Niederlassungen abgedeckt sind.

"Wir sind stolz auf diesen wichtigen Meilenstein, der dank der außergewöhnlichen Leidenschaft und Entschlossenheit unseres Teams erreicht wurde. GlucoMen® Day ist ein innovatives System und wird dazu beitragen, die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. Es wird ihnen ermöglichen, ruhiger und freier zu leben", kommentierte Fabio Piazzalunga, Global Head of Menarini Diagnostics.

GlucoMen® Day GCM ist auch ein umweltfreundliches System: Alle seine Komponenten können über einen Zeitraum von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren verwendet werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1196545/Menarini_Diagnostics.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1196544/Menarini_Diagnostics_Logo.jpg

