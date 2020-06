VP-Schlosser: Geldmittel des Bundes für Sanierung der Station Thaliastraße einsetzen

Gemeindemilliarde des Bundes macht dringend notwendige Umbauten möglich

Wien (OTS) - „Angesichts der Coronakrise wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um Investitionen wie etwa in die Attraktivierung des Vorplatzes der U-Bahnstation Thaliastraße im Bezirk Neubau zu tätigen“, betont die Neubauer Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahlen Christina Schlosser. Längst schon hätte das Areal rund um die U6-Station saniert werden sollen, um die Sauberkeits- und Sicherheitssituation endlich zu verbessern. Die neue Volkspartei Neubau stelle deshalb in der heutigen Bezirksvertretungssitzung einen entsprechenden Antrag.



"Mit dem Geld, das Finanzminister Gernot Blümel in Form der 328 Mio. Euro aus dem Gemeindefonds für Wien bereitstellt, wären nun auch die entsprechenden Finanzmittel vorhanden. Diese Chance müssen Stadt Wien und der Bezirk Neubau ergreifen", so Schlosser. In Summe erhalten Österreichs Gemeinden 1 Mrd. Euro. Durch diese Gemeindemilliarde könnten endlich die notwendigen Umbauten der Station und ihres Vorfeldes durchgeführt werden. Unbedingt Teil des Projektes müsse eine sicherheitstechnischen Sanierung des Durchgangs zwischen dem äußeren und inneren Lerchenfeldergürtel sein. Auch gehörten die baulichen Voraussetzungen für die gastronomischen Einrichtungen verbessert und die U-Bahnstation attraktiver gestaltet.



„Derzeit ist das Areal nicht ein einladendes Entree des Bezirks, sondern eher ein Schandfleck. Nun haben wir aber die Gelegenheit, mit den Geldern des Bundes dieses stadtgestalterische Manko zu beheben und das gesamte Gebiet damit aufzuwerten. Ergreifen wir sie", fordert Schlosser abschließend.



