ORF-Stiftungsrat: Positiver ORF-Jahresabschluss 2019 genehmigt

Roland Weißmann zum dritten Geschäftsführer der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG bestellt

Wien (OTS) - Der ORF-Stiftungsrat hat in seiner Plenarsitzung am Donnerstag, dem 25. Juni 2020, unter dem Vorsitz von Dr. Norbert Steger den von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz vorgelegten Jahres- und Konzernabschluss des ORF 2019 einstimmig genehmigt. Sowohl der ORF als auch der ORF-Konzern bilanzieren positiv.

Der ORF-Konzern bilanziert 2019 mit einem EBT in der Höhe von 21,2 Mio. Euro positiv. Das EBT der Muttergesellschaft beträgt 20,6 Mio. Euro.

Die Umsatzerlöse des ORF-Konzerns liegen 2019 bei 1.053,2 Mio. Euro (2018: 1.045,83 Mio. Euro). Die Erlöse aus Programmentgelten betragen 643,0 Mio. Euro (2018: 637,1 Mio. Euro), jene aus der Werbung 219,5 Mio. Euro (2018: 229,6 Mio. Euro). Sonstige Umsatzerlöse liegen 2019 bei 190,7 Mio. Euro (2018: 179,1 Mio. Euro).

Weiters wurde ORF-Chefproducer Mag. Roland Weißmann auf Vorschlag von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz zum dritten Geschäftsführer der ORF Online und Teletext GmbH & Co KG und damit zum Projektleiter für den ORF-PLAYER bestellt, den der ORF derzeit entwickelt.

Weißmann wurde 1968 in Linz geboren. Nach der Matura 1986 studierte er Publizistik und Geschichte in Wien und begann 1995 im aktuellen Dienst im ORF-Landesstudio Niederösterreich. 1998 wechselte er als Chef vom Dienst zu Ö3 und 2000 als stv. Chronik-Ressortleiter in die ORF-Radio-Information. Von 2003 bis 2009 war Weißmann stv. Chefredakteur des ORF-Niederösterreich, ehe er 2010 Büroleiter in der Kaufmännischen Direktion des ORF wurde. Seit 2012 ist Roland Weißmann Chefproducer des ORF-Fernsehens und seit 2017 stv. Kaufmännischer Direktor des ORF.

