AVISO: Heinz-Christian Strache unterzeichnet morgen Tierschutzvolksbegehren in der Unterstützungsphase

Wien (OTS) - Hiermit weisen wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien auf folgenden Termin hin:

Medienöffentlicher Termin mit Möglichkeit für anschließende Gespräche und Interviews:



Unterzeichnung des in der Unterstützungsphase befindlichen Tierschutzvolksbegehrens durch Heinz-Christian Strache

Zeit: Freitag, 26. Juni 2020, um 10:30 Uhr

Ort: Magistratisches Bezirksamt 3. Bezirk, Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, 1030 Wien



Die Akkreditierung Ihrer Bildredaktionen bzw. Interviewwünsche im Anschluss an die Unterzeichnung richten Sie bitte unter Angabe Ihres Namens und des Mediums per Mail an roland.hofbauer@teamhcstrache.at oder telefonisch unter +43 (0)677 623 748 98.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache - Allianz für Österreich

Pressekoordinator Roland Hofbauer

+43 (0)677 623 748 98

roland.hofbauer @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at