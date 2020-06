Strasser und Schmuckenschlager: 200 Millionen Euro für den Gewässerschutz!

ÖVP-Landwirtschaftssprecher und ÖVP-Umweltsprecher begrüßen massive Investitionen in unsere ländlichen Regionen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Gewässerschutz ist Umweltschutz und Klimaschutz. Mit diesen Worten begrüßen der Landwirtschaftssprecher und der Umweltsprecher der ÖVP, Abg. Georg Strasser und Abg. Johannes Schmuckenschlager den Beschluss in der heutigen Sitzung des Landwirtschaftsausschusses, die Gewässerökologie in Österreich mit 200 Millionen Euro zu fördern. „Damit unterstützen wir auch die Erfüllung der Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie“, betonten die beiden Abgeordneten und bedanken sich bei der für Wasserschutz zuständigen Ministerin Köstinger, die gemeinsam mit Umweltministerin Gewessler dieses Paket auf Ebene der Bundesregierung auf den Weg gebracht hat.

Die erforderlichen Mittel sollen noch heuer bereitgestellt werden. „Wir erhoffen uns durch diese Maßnahmen und Investition einen Wirtschaftsimpuls vor allem in ländlichen Regionen.“ Denn die Subventionen sollen Investitionen in der Höhe von rund 540 Millionen Euro auslösen und damit auch rund 8.500 Arbeitsplätze in ortsansässigen Planungsbüros und Baufirmen schaffen oder sichern, betonen Strasser und Schmuckenschlager.

"Unsere Flüsse brauchen ausreichend Raum, naturnahe Ufer und Flussläufe, die möglichst frei von Hindernissen sind. Auch dafür sorgen wir mit diesen 200 Millionen Euro. Laut EU-Umweltagentur sind 60 Prozent der heimischen Gewässer sanierungsbedürftig. Es freut uns, dass durch den Beschluss im Ausschuss und im Plenum des Nationalrates nun die dringend benötigte Finanzierung für den ökologischen Gewässerschutz bereitgestellt werden kann."

