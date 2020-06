Eröffnung Virtual Production Studio Vienna

Österreichs modernstes Film-, Broadcast- & Streaming-Studio

Wien (OTS) - Media Apparat, Habegger Austria und Lichtermacher haben die brach liegenden Potenziale und Chancen der Corona-Krise genutzt, um etwas vollkommen Neues zu schaffen und Österreich als technologischen Vorreiter im Bereich der Film-, Fernseh-, Werbe- und Eventindustrie zu positionieren. Mit dem Virtual Production Studio Vienna eröffnet in der Wiener Gösserhalle das modernste Film-, Broadcast- & Streaming Studio Österreichs.



Das Virtual Production Studio Vienna revolutioniert Bewegtbild-Produktionen im Film-, Fernseh-, Werbe- und Eventbereich. Völlig unabhängig von Jahreszeiten, der Wettersituation oder Reisemöglichkeiten wurde in der 5.000 m2 großen Gösserhalle ein umfangreiches Potenzial für die Produktion und Übertragung in virtuellen Räumen geschaffen. Ermöglicht wird dies mit einem 270°-Filmset aus hochauflösenden LED-Wänden in Verbindung mit interaktiver Echtzeit-Rendering Software aus dem Gaming Bereich, High-End Hardware sowie Kamera-Tracking. „Das Virtual Production Studio Vienna bietet nicht nur Produktionsfirmen zahlreiche neue Möglichkeiten, sondern schafft auch eine neuartige Plattform für virtuelle Konferenzen, interaktive Produktpräsentationen oder 3D-Animationen“, erklärt Andreas Göltl, CEO bei Media Apparat. Dank der Vielseitigkeit des Studios und der kurzen Vorlaufzeit werden gleichzeitig auch der Aufwand und die Produktionszeiten gesenkt.



Ein Novum an Produktionsqualität

Beinahe jede Kulisse kann mit physikalisch korrekten Lichtverhältnissen dargestellt und mit Virtual und Augmented Reality erweitert werden. Mittels Kamera-Tracking in Echtzeit passt sich der Hintergrund physikalisch und perspektivisch korrekt an die Bewegungen davor an. Durch die Technologie moderner Grafikkarten können Lichtverhältnisse, -reflexionen und die Simulation jeder Tages- und Nachtzeit in Echtzeit generiert werden. „Durch die neue Medientechnologie in Verbindung mit einer interaktiven Gaming-Engine, Motion Capture und der Verknüpfung mit High-End Medienservern können neue Sets in Sekundenschnelle geschaffen werden. Mit dieser Kombination bieten wir damit völlig neue Möglichkeiten für den österreichischen, aber auch internationalen Markt“, erklärt Stefan Kürzel, CEO bei Lichtermacher. Im Studio und mit den vorhandenen Möglichkeiten vor Ort sind somit kreativen und szenisch-fotografischen Gestaltungsmöglichkeiten in Wunder- und Realwelten kaum Grenzen gesetzt.



Flexibilität im Vordergrund

„Als internationaler Dienstleister im Bereich Event, Filmproduktion und Live Kommunikation haben wir jahrelange Erfahrung in der Inszenierung von unterschiedlichsten Produktionen. Im Virtual Production Studio Vienna bieten wir

eine Studio-Umgebung, die extrem flexibel und schnell einsatzbereit ist“, so Tibor Fehle, CEO bei Habegger Austria, über die neugeschaffenen Möglichkeiten. Durch die Echtzeit-Dreharbeiten mit virtuellen Hintergründen ergeben sich auch neue Optionen für die Post-Produktion mit erheblichen Verbesserungen. Als Team bieten Media Apparat, Habegger Austria und Lichtermacher sowie erfahrene Kameraleute nicht nur jahrelange Expertise, sondern kümmern sich auch um die komplette Abwicklung vor, während und nach dem Dreh.



Mehr Informationen erhalten Sie hier:

https://www.mediaapparat.com/de-de/project/vpsv



Den Teaser des Virtual Production Studio Vienna zum Ansehen & Downloaden finden Sie hier:

https://vimeo.com/429699680/16450d5853





Über das Virtual Production Studio Vienna (VPSV):

Das Virtual Production Studio Vienna ist das modernste Film-, Broadcast- & Streaming-Studio in Europa. Mit bahnbrechender Zukunftstechnologie und modernsten Tools bietet es ein neues Maß an Produktionsqualität für die Film-, Fernseh-, Werbe- und Eventindustrie. Mit einem 270°-Filmset aus hochauflösenden LED-Wänden können Produktionen, virtuelle Konferenzen, interaktive Produktpräsentationen und 3D-Animationen umgesetzt und auch im virtuellen Raum übertragen werden.



Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH

Mag. Tamara Soffried

Externe Pressebetreuung Virtual Production Studio Vienna

Badstraße 14a, 2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 2236-234 24-21

Mobil: +43 (0) 699-1234 24-21

E-Mail: soffried @ putzstingl.at