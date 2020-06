Grüne Wien/Huemer: Modernes Personalpaket für Stadt Wien kommt

Wien (OTS) - Rot-Grün beschließt heute ein Personalpaket, das zentrale grüne Forderungen umsetzt und viele Verbesserungen für die Bediensteten der Stadt Wien bringt. „Es bringt mehr Gerechtigkeit, mehr Flexibilität für die Beschäftigten, mehr gesundheitliche Unterstützung und mit der Altersteilzeit auch einen Schritt in Richtung Arbeitszeitverkürzung“, so Barbara Huemer, Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien.



Besonders freut Huemer die Umsetzung der Altersteilzeit auch für Bedienstete der Stadt Wien. Ab 2022 wird damit ein sanfter, schrittweiser Umstieg in die Pension ermöglicht. „Wir Grüne haben uns ganz speziell dafür eingesetzt. Die Einführung der Altersteilzeit für die Bediensteten der Stadt Wien ist ein längst überfälliger Schritt. Hier wird endlich mit der Privatwirtschaft gleichgezogen. Ältere Bedienstete haben durch die Reduktion der Arbeitszeit in den letzten Jahren vor dem Ruhestand bessere Chancen, diesen gesünder zu erreichen und zu verbringen. Es handelt sich aber auch um einen kleinen Schritt in Richtung Arbeitszeitverkürzung, denn so werden auch Stundenkontingente für nachrückende junge Kolleg*innen frei. Vor dem Hintergrund zuletzt sprunghaft angestiegenener Arbeitslosenzahlen ist das ein wichtiges Signal“, so Huemer



Weiters können auch Mitarbeiter*innen, deren Dienstantritt schon vor 2018 liegt, nun wählen, ob sie im alten Dienstrecht bleiben oder lieber ins neue Dienstrecht wechseln wollen. Das neue Dienstrecht bringt mehr Gerechtigkeit bei der Bezahlung und beinhaltet eine Abflachung der Lebensverdienstkufe und mehr Gehalt für Berufseinsteiger*innen. Die Regelung tritt ab 2021 in Kraft.



Wichtig war Huemer in den Verhandlungen auch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. „Corona hat uns gezeigt, dass Homeoffice gut funktioniert. Diesen Boom hat man genützt und nun auch für Mitarbeiter*innen der Stadt Wien ermöglicht. Wenn keine dienstlichen oder öffentlichen Interessen entgegen stehen, können Bedienstete mobiles Arbeiten stunden- oder tageweise vereinbaren. „Diese Regelung ermöglicht selbstbestimmtes, flexibles Arbeiten von zu Hause. Zusätzlich wird dadurch auch die eine oder andere Pendelstrecke vermieden, was auch ein Beitrag für den Klimaschutz ist“, freut sich Huemer.



Abschließend spricht Huemer ihren Dank an alle bei den Verhandlungen Beteiligten aus. „Trotz der erschwerenden Bedingungen in der Corona-Krise wurde ein mehr als vorzeigbares und tragfähiges Personalpaket von den Sozialpartnern vorgelegt“.

