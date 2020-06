„Schau auf dich, schau auf mich“ – Outdoor-Kurse zu Corona-Schutzmaßnahmen

„Ein Tal lernt retten“ – das Rote Kreuz Gastein informiert

Gastein (OTS) - An drei Wanderschaukeltagen (28.6., 11.7. & 15.8.) führt das Rote Kreuz der Bezirksstelle Gastein in Zusammenarbeit mit den Gasteiner Bergbahnen das bewährte Kursformat „Ein Tal lernt retten“ fort. Aufgrund der derzeitigen Bedeutung greift die dritte Ausgabe der Outdoor-Initiative die Kampagne „Schau auf dich, schau auf mich“ auf. An drei Stationen geben die erfahrenen Sanitäter in Kleingruppen ihr Wissen zum Thema Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus (Covid-19) weiter. Darüber hinaus informiert ein beschilderter Themenweg, der die Wanderer von der Schlossalm Richtung Kaserebenbahn führt, zu Corona-Mythen.

Das Rote Kreuz Gastein gibt Einblick in die Themen: „Wie schütze ich mich wirklich?“, „Welche Hygienemaßnahmen sollte ich im Alltag befolgen?“ und „Wie schütze und erkläre ich es meinen Kindern?“ Darüber hinaus zeigen die Mitarbeiter, was bei einer gründlichen Desinfektion alles zu beachten ist und welche Waschgelegenheiten die Natur bieten kann. Ein beschilderter "Mythenweg" klärt außerdem über falsche Annahmen und reale Fakten rund um Covid-19 auf. Die Teilnahme ist für alle Interessierten frei.

„Spezielle Situationen erfordern spezielle Maßnahmen. Daher widmen wir unser Projekt ‚Ein Tal lernt retten‘ in diesem Jahr dem hochaktuellen Thema ‚Covid-19‘. Wir möchten der Bevölkerung auf drei Stationen einfache Schutzmaßnahmen und Informationen – ganz nach dem Motto ‚Schau auf dich, schau auf mich‘ näherbringen“, sagt Markus Plaickner, Abteilungsausbildner der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Gastein.

Über die Kaserebenbahn und die Senderbahn im Skizentrum Angertal verbindet das Angebot der Gasteiner Bergbahnen an insgesamt sieben Wanderschaukeltagen (28.6., 11.7., 17.7., 28.7., 4.8., 15.8. & 25.8.) den Stubnerkogel in Bad Gastein mit der Schlossalm in Bad Hofgastein.

„Die Gäste haben an diesen Tagen die tolle Möglichkeit von Gipfel zu Gipfel zu schaukeln. Somit können alle Attraktionen an einem einzigen Tag erlebt werden“, so Anna Czerny, Marketingleiterin der Gasteiner Bergbahnen.

„Ein Tal lernt retten“ – ein bewährtes Konzept

Zum bereits dritten Mal finden in diesem Sommer die Kurse des Roten Kreuzes in Kooperation mit den Gasteiner Bergbahnen statt. Unter dem Titel „Ein Tal lernt retten“ wurden den Wanderern in den letzten beiden Jahren bereits wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen vermittelt.

„Das positive Feedback, die über 2.000 Teilnehmer in den vergangenen zwei Jahren und der Fakt, dass bereits zwei weitere Landesorganisationen das Konzept aufgegriffen haben, zeigt, unser Angebot ist innovativ und wird umfangreich angenommen“, sagt Simon Röck, Ausbildungsverantwortlicher der Bezirksstelle des Roten Kreuzes in Bad Hofgastein.

