Grüne Wien/Maresch: Tarifsenkung des Flughafens geht auf Kosten des Klimaschutzes

Wien (OTS) - „Die Tarifsenkung des Flughafen Wiens ist eine Einbahnstraße in Richtung Billigtickets und Dumpingpreise bei Flugreisen. Das ist für den Klimaschutz völlig kontraproduktiv und auch ein Hohn für die Steuerzahler*innen“, so der Umweltsprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch.

„Der Flughafen hält die Hand auf für Zuzahlungen der Steuerzahler*innen, um die Jobs der Flughafenangestellten zu retten. Gleichzeitig wird Steuergeld an Billigflieger verschenkt und die Kostenwahrheit bleibt damit auf der Strecke“, so Maresch. Dies ist in Zeiten des Klimakrise ein fatales Signal, weil damit Flugreisen gegenüber Bahnreisen noch günstiger werden“, so Maresch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at