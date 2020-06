Spatenstich für das Wohnbauprojekt Leberstraße in Wien Simmering

- 57 freifinanzierte Mietwohnungen mit einer gewichteten Wohnnutzfläche von rund 3.726 Quadratmetern und 24 PKW-Stellplätzen

- Sehr gute Anbindung an den öffentlichen- sowie den Individualverkehr

- Fertigstellung des Projekts für Ende 2021 geplant



Auf dem Grundstück in der Leberstraße 62 fand heute der Spatenstich für das neue Wohnprojekt statt. Für die Projektentwicklung zeichnet Consulting Company Immobilien verantwortlich. Das gesamte Asset Management, als auch die Verwertung wird von INVESTER United Benefits übernommen. Realisiert wird das Projekt vom Generalunternehmer HAZET. Für das architektonische Konzept zeichnen roh/Architekten verantwortlich.



Das Projekt umfasst in Summe 57 freifinanzierte Mietwohnungen mit modernen Grundrissen, sowie 24 PKW-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Bei der Planung des Projekts setzt man auf optimierte Wohnungsgrundrisse und hohe Qualität gepaart mit einem leistbaren Mietniveau. Die Wohneinheiten haben eine Größe zwischen 30 und 60 Quadratmetern. Aufgrund der Lage setzt man bei der Zielgruppe vorrangig auf Pendler aus dem Umland, als auch auf Studenten.



„Um das Asset Management auf gewohnt hohem Niveau steuern zu können, ist es besonders wichtig bereits so früh wie möglich im Development Prozess anzudocken. Nach dem heutigen Spatenstich freuen wir uns darauf dieses Wohnprojekt von Grundsteinlegung, bis hin zur Fertigstellung und darüber hinaus begleiten zu dürfen.“ , so Michael Klement, CEO INVESTER United Benefits GmbH.



“Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und im Vertrieb von Wohnimmobilien haben wir mit diesem Projekt genau die Wünsche unserer Käufer erfüllt. Wir sind von der Vermietbarkeit des Objektes überzeugt und wünschen uns allen einen unfallfreien und reibungslosen Bauablauf. Wir freuen uns heute schon auf das fertiggestellt Gebäude!” , Florian Kammerstätter, Geschäftsführer Consulting Company Immobilien GmbH.

Sehr gute Infrastruktur und gute Anbindung

Die S-Bahn-Station Geiselbergstraße befindet sich direkt gegenüber. Sie bietet mit den Schnellbahnlinien S2 und S7 Anschluss an das gesamte Netz des Wiener Schnellbahn und U-Bahnverkehrs. Die Straßenbahn ist innerhalb von einer Minute fußläufig zu erreichen, die U3-Station Enkplatz innerhalb von 8 Gehminuten. Das Stadtzentrum bequem innerhalb von 20 Minuten erreichbar. Über die naheliegende Autobahnauffahrt zur A23 beim Knoten Gürtel / Landstraße gelangt man in kürzester Zeit zum Autobahnnetz.

Über INVESTER United Benefits

INVESTER United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut INVESTER ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

Über CONSULTING COMPANY IMMOBILIEN

Die Consulting Company Immobilien Gruppe verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Immobilien und ist neben dem Schwerpunkt Wien auch im oberösterreichischen Zentralraum und dem Salzkammergut aktiv. Die Consulting Company Immobilien Gruppe hat bis heute die Entwicklung bzw. die Errichtung von rund 2.500 Wohnungen und 30.000 m2 Büro- und Dienstleistungsflächen abgewickelt. Derzeit sind über 500 Wohnungen in Bau oder in Entwicklung. www.consulting-company.at

