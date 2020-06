Berufsbegleitend zum MBA-Abschluss an der SMBS

General Management- & Leadership-Kompetenz gepaart mit fachspezifischem Know-how

Salzburg (OTS) - Die SMBS – University of Salzburg Business School startet ab Herbst 9 Executive MBA-Studiengänge.

Die einzelnen MBA-Programme können in 8 Wochen-Blockmodulen und über einen Zeitraum von 4 Semestern absolviert werden.

Das flexible, modular aufgebaute MBA-Design sieht in den ersten 4 Modulen eine fundierte General Management- & Leadership-Ausbildung vor, die am Bildungsstandort Salzburg stattfindet. Nach Absolvierung des Core-Studiums haben die Studierenden die Möglichkeit, sich in 6 unterschiedlichen Fachbereichen zu spezialisieren – sozusagen einen Professional MBA zu absolvieren oder ihr General Management Know-how im internationalen bzw. Globalen Business zu vertiefen: Der Bogen reicht von Projekt- und Prozessmanagement, Human Resources, Health Care, Marketing & Sales, Public Management bis hin zum Bereich der Digitalisierung.

Das flexible MBA-Design der SMBS schafft die Voraussetzungen für bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Internationale Akkreditierungen durch die FIBAA sowie Mitgliedschaften bei der AACSB und AMBA garantieren den kompromisslosen Qualitätsanspruch. Die Studierenden schließen mit dem akademischen Grad des „Executive MBA an der Universität“ ab.

SMBS – Kaderschmiede für ManagerInnen

Seit knapp 20 Jahren ist die SMBS die Top-Adresse, wenn es um berufsbegleitende, postgraduale Aus- und Weiterbildung geht: Führungskräfte aller Karrierestufen, ManagerInnen, Fachkräfte und selbstständige UnternehmerInnen finden hier ihren Bildungspartner für Life-Long-Learning. „Gerade in der aktuellen Wirtschaftssituation sind General Management-Know-how und Leadership Kompetenzen in Kombination mit einer fachlichen Spezialausbildung gefragter denn je“, bestätigt Prof. Dr. Gerhard Aumayr, Executive Dean der SMBS. „Unsere Studienchecks haben auch gezeigt, dass unsere Studierenden es vorziehen, einen MBA in Präsenz-Unterricht zu absolvieren, da der Mehrwert aufgrund des Netzwerkens und persönlichen Erfahrungsaustausches ungleich höher ist als im Online-Learning.“

