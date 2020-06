Österreichischer Erfolg in der europäischen elektrotechnischen Normung: Karl-Heinz Mayer in CENELEC-Verwaltungsrat gewählt

Österreich erstmals gleichzeitig in Lenkungsgremien von IEC und CENELEC vertreten

Wien (OTS) - Die CENELEC-Generalversammlung am 18. Juni hat ein äußerst erfreuliches Wahlergebnis aus österreichischer Sicht gebracht: Karl-Heinz Mayer, Director of Innovation, Codes and Standards & Program Management bei Eaton Industries Austria, wurde in den Verwaltungsrat der europäischen Normungsorganisation gewählt. Damit ist Österreich erstmals gleichzeitig in den Lenkungsgremien von IEC und CENELEC vertreten.

Karl-Heinz Mayer war in den vergangenen Jahren als gewähltes Mitglied im Industry Advisory Forum von CEN/CENELEC aktiv. Er ist national und international in zahlreichen Normungsgremien sowie in Partnerorganisationen von CENELEC, etwa CECAPI (European Committee of Electrical Installation Equipment Manufacturers), vertreten. Aufgrund dieser Aktivitäten kann Karl-Heinz Mayer bereits auf ein umfassendes Netzwerk zurückgreifen.

Starke Stimme in der internationalen Normung

Österreich gestaltet die internationale elektrotechnische Normung seit Jahren aktiv mit: Auch im IEC-Verwaltungsrat sowie im IEC Standardization Management Board gibt es aktuell mit Werner Fischer (Siemens) bzw. Christian Gabriel (OVE Standardization) und Josef Feichtinger (Fronius) aktive österreichische Vertreter. Vor einigen Jahren war Österreich bereits im CENELEC-Verwaltungsrat vertreten. Mit der Wahl Mayers besteht nun wieder die Möglichkeit, die europäischen Normungsaktivitäten maßgeblich zu beeinflussen.

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normenorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband für Elektrotechnik OVE

Mag. Cornelia Schaupp

Presse & Kommunikation

+43 1 587 63 73 - 534

c.schaupp @ ove.at

www.ove.at