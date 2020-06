Österreich Werbung begrüßt Tarifsenkungen des Flughafen Wiens

Der Flughafen Wien unterstützt Airlines mit einer Tarif-Senkung bei der Wiederaufnahme des Flugbetriebs. Die Österreich Werbung begrüßt diese für den Tourismus wichtige Maßnahme.

Wien (OTS) - Zehn Prozent aller Österreich-Urlauber im Sommer und 13 Prozent aller Österreich-Urlauber im Winter reisen in „normalen“ Jahren mit dem Flugzeug an (Quelle: T-MONA Sommer 2019/Winter 2018/19). Auch wenn wir heuer große Hoffnungen in den Inlandstourismus setzen und die Grenzen zu erdgebundenen Nahmärkten offen sind, ist in den nächsten Monaten ebenfalls entscheidend, dass der Flugverkehr wieder anläuft. Dies ist insbesondere für den Städtetourismus wichtig. „Die Österreich Werbung begrüßt die heute präsentierten Maßnahmen, die der Flughafen Wien setzt, um Airlines bei der Wiederaufnahme ihres Flugangebots zu unterstützen“, sagt Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

