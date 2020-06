15 Jahre VÖNIX Nachhaltigkeitsindex an der Wiener Börse

Wien (OTS) - Seit Anfang der Woche hat der VÖNIX, einer der weltweit ersten nationalen Nachhaltigkeitsindizes, eine neue Zusammensetzung: Neu in den Index aufgenommen wurden die Raiffeisen Bank International AG. Der VÖNIX startet nun in sein 16. Index-Jahr und ist damit ein Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit am Standort Österreich. Er beinhaltet jene an der Wiener Börse notierten Unternehmen, die hinsichtlich ökologischer und gesellschaftlicher Aktivitäten und Leistungen führend sind. Die Berechnung und Verteilung erfolgt durch die Wiener Börse.

Das sind die 19 VÖNIX-Mitglieder 2020/2021:

AGRANA BETEILIGUNGS-AG

AMAG AUSTRIA METALL AG

AT & S AUSTRIA TECH. & SYSTEMTECH.

BKS BANK AG

BURGENLAND HOLDING AG

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG

ERSTE GROUP BANK AG

EVN AG

KAPSCH TRAFFICCOM AG

LENZING AG

PALFINGER AG

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

TELEKOM AUSTRIA AG

UNIQA INSURANCE GROUP AG

VERBUND AG

VIENNA INSURANCE GROUP AG

WIENERBERGER AG

ZUMTOBEL GROUP AG

„Die Klimakrise ist das zentrale Thema der Gegenwart und der Zukunft. Ich bin daher sehr stolz, dass es der VBV nun seit 15 Jahren gelingt, durch die Attraktivität des Nachhaltigkeitsindex VÖNIX und den dazugehörigen Wiener Börse Preis Unternehmen zu motivieren, auf mehr Nachhaltigkeit zu setzen. Der Erfolg gibt diesen Frontrunnern und unserer Haltung Recht“, erklärt Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Beirates des VÖNIX und CEO der VBV-Vorsorgekasse.

„Dass sich die Einbeziehung von Umwelt- und Sozialkriterien in die Anlageentscheidung lohnt, stellt der VÖNIX sowohl langfristig als auch in schwierigen Marktphasen unter Beweis“, sagt Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer des für das Nachhaltigkeits-Rating zuständigen Unternehmens rfu. „Wir freuen uns auch, dass die Raiffeisen Bank International AG nach einem Jahr Pause wieder in den VÖNIX aufgenommen werden konnte. Neben einer aktiven nachhaltigen Produktpolitik war vor allem die Verbesserung des Managements spezieller Osteuropa- und Branchen-bezogener Risiken ausschlaggebend“.

Partner des VÖNIX – VBV Nachhaltigkeitsindex

Namhafte Akteure des Österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und Nachhaltigkeitsresearch. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und die Security KAG sowie, als technische Partner, die rfu – verantwortlich für die Nachhaltigkeitsanalyse – und die Wiener Börse – zuständig für Indexmanagement und laufende Berechnung und Publikation. Weitere Informationen zum VÖNIX finden Sie auch unter www.voenix.at.

