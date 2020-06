ASFINAG: Noch mehr Service und Sicherheit durch kontaktloses Bezahlen der Maut auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen

Digitale Vignette, Streckenmaut oder neuer Service Digitale Streckenmaut FLEX bieten höchste Sicherheitsstandards

Wien (OTS) - Die COVID-19-Pandemie und die Folgen haben beinahe jeden Lebensbereich beeinflusst und verändert. Das gilt auch für den diesjährigen Reiseverkehr. Mit den bekannt gewordenen Lockerungen starten jetzt viele in die Urlaubssaison 2020. Die ASFINAG empfiehlt gerade in diesem besonderen Sommer, sich für die digitalen Mautangebote bei der Reise nach oder durch Österreich zu entscheiden. „Von der Digitalen Vignette bis zum neuen Service Digitale Streckenmaut FLEX setzen wir hier auf kontaktloses und somit absolut sicheres Bezahlen der Maut. Damit erhalten Kundinnen und Kunden ein verbessertes Sicherheitsgefühl und viele weitere Vorteile wie etwa den Wegfall von Stopps an Mautstellen. Wir glauben, dass unsere innovativen Digital-Angebote das Reisen auf unseren Autobahnen noch komfortabler machen“, erklären die ASFINAG-Geschäftsführenden Ursula Zechner und Bernd Datler.

Neu: Mit Digitale Streckenmaut FLEX durch alle Mautstellen

Mit Digitale Streckenmaut FLEX bietet die ASFINAG ein maßgeschneidertes und berührungsloses Service für alle, die durch mehrere Mautstellen in Österreich fahren. Das heißt: Ohne Anhalten oder ohne vorherigen Kauf einzelner Streckenmauttickets kann man mit Digitale Streckenmaut FLEX rasch alle Mautstellen passieren. Das Kfz-Kennzeichen wird automatisch erkannt und der Schranken somit ohne weiteres Halten oder Zutun des Kunden geöffnet - mit FLEX erfolgt eine automatische Abrechnung nach jeder Fahrt. Der Service ist im Webshop unter shop.asfinag.at zu finden. Für jedes Kennzeichen, das im Webshop unter „Mein Konto“ hinterlegt ist, kann „Digitale Streckenmaut FLEX“ mit ein paar Klicks aktiviert werden. Abgerechnet werden die Fahrten über das im Webshop hinterlegte Zahlungsmittel wie etwa Kreditkarte, Klarna, Bankeinzug über b4payment.

Kontaktlos Bezahlen mit Digitaler Vignette und Streckenmaut

In Zeiten von Corona ist kontaktloses Bezahlen nicht nur im Supermarkt eine sichere Alternative. Die ASFINAG bietet im Webshop unter shop.asfinag.at zahlreiche Produkte an, die eine optimale Vorbereitung auf Reisen mit dem Auto darstellen. Die Digitale Vignette gibt es in drei Modellen: Zehn-Tages, Zwei-Monats- oder Jahresvignette. Diese kann online gekauft werden, mit der Registrierung des Kennzeichens fällt das Kleben und Abkratzen weg. Beim Online-Kauf muss hier jedoch weiterhin beachtet werden, dass aufgrund der Konsumentenschutzfrist eine online gekaufte Digitale Vignette erst am 18. Tag nach Kauf gültig ist. Das gilt auch für Zehn-Tages- oder Zwei-Monats-Vignetten, hier kann jedoch die terminliche Dauer online jederzeit und kostenlos geändert werden. Das ist jedoch nur vor Beginn der Gültigkeit möglich.

Dasselbe gilt für die Digitale Streckenmaut. Hier können beispielsweise online Hin- und Retourticket gebucht werden. In diesem Fall, also bei sogenannten Einzelfahrten, kann die Digitale Streckenmaut sofort genutzt werden.

Kontaktlos auch an Automaten und an Mautstellen

Die ASFINAG hat aber nicht nur das Online-Angebot ausgebaut, sondern stellt die digitalen Mautprodukte auch über Vertriebspartner, an Mautstellen und Verkaufsautomaten zur Verfügung. Auch hier können Kundinnen und Kunden kontaktlos bezahlen. Weitere Informationen zu Vertriebsstellen oder Standorten von Verkaufsautomaten gibt es auf www.asfinag.at

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

ASFINAG Pressesprecher

TEL +43 (0) 50108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at