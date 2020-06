Ludwig/Hanke: CEU und Stadt Wien schließen Verhandlungen erfolgreich ab

Zukunft des Otto Wagner Areals als Universitätsstandort gesichert, Uni-Betrieb startet 2025

Wien (OTS/RK) - Fast 3 Jahre wurde intensiv zwischen der Central European University und der Stadt Wien über die Nutzung des Otto Wagner Areals als Universitätsstandort verhandelt. Jetzt sind die Vertragsverhandlungen abgeschlossen und mit der Zustimmung des Boards der CEU am vergangenen Wochenende und den heutigen Gemeinderatsbeschlüssen beginnt die Phase der Umsetzung des Universitätscampus.

„Heute beginnt die Zukunft des Otto Wagner Areals“, so Bürgermeister Michael Ludwig. „Wien hat eine Jahrhundertchance genützt und am Otto Wagner Areal wird weiter Geschichte geschrieben. Der neue Universitäts- und Wissenschaftsstandort, mit der renommierten CEU im Mittelpunkt, wird das internationale Gesicht unserer Stadt mitprägen.“



Ein Jahrhundertvertrag mit Verlängerungsmöglichkeit

Der Baurechtsvertrag mit der CEU wird auf 100 Jahre abgeschlossen und sieht vor, dass die Universität selbst die Sanierung der Gebäude in der rein von der Universität genutzten „Kernzone“ – das ist rund ein Drittel des verfügbaren Areals - übernimmt. Eigentümerin dieser Liegenschaft ist die Wirtschaftsagentur Wien, als Fonds der Stadt Wien. Sie hat die Verhandlungen mit der Universität von Seiten der Stadt geführt.

„Wir haben heute die Zukunft des Otto Wagner Areals als Universitätsstandort für die nächsten 100 Jahre gesichert“, freut sich Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke. „Damit ist auch ein wichtiges wirtschaftliches Signal gesetzt, denn die Realisierung dieses Universitätscampus bis 2025 wird in den nächsten Jahren für einen volkswirtschaftlichen Mehrwert in der Stadt sorgen. Das Otto Wagner Areal wird zum Begegnungsplatz für Forschende, Wissenschaftler, Lehrende, Studierende und Wienerinnen und Wiener und ein Leuchtturmprojekt für Wien als moderne, weltoffene, internationale Stadt.“

Eine Verlängerungsmöglichkeit der Nutzung des Otto Wagner Areals für die CEU wurde bereits für weitere 100 Jahre definiert.

Next Steps

Nach Abschluss der Planungsphase im Dezember 2022 wird die Bauphase gestartet, die mit Mitte 2025 abgeschlossen sein wird. Denn im Herbst 2025 soll der Lehrbetrieb der CEU am Otto Wagner Areal mit rund 2.000 Studierenden starten. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die von der WSE (Wiener Standortentwicklung GmbH, eine Tochter der Wien Holding) zu entwickelnden Unterkünfte für Studierende und Lehrende fertiggestellt sein. Das gesamte Otto Wagner Areal ist weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich.

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien: „Bei einem derart einzigartigen Ereignis wie der Ansiedlung einer Universität in Wien diese verantwortungsvolle Position innezuhaben und dabei mitzuwirken, ein Areal wie das OWA zu entwickeln, erfüllt mich stellvertretend für mein gesamtes Team mit Stolz und Freude. 118 Jahre nachdem auf den Steinhofgründen das damalige Sanatorium eröffnet wurde, wird im Jahr 2025 mit der Eröffnung des Universitätscampus ein neues und zeitgemäßes Kapitel in der Geschichte dieses Areals geschrieben.“

Zeitliche Abfolge im Überblick:

Herbst 2017: Erste Kontaktaufnahme durch die CEU/George Soros; Wirtschaftsagentur Wien wird mit Verhandlungen beauftragt



April 2018: Stadt Wien und CEU unterzeichnen Memorandum of Understanding zur Etablierung eines Universitätscampus am Otto Wagner Areal



September 2019: CEU startet Lehrbetrieb in Campus Quellenstraße 51 (Favoriten) als Zwischenlösung



Juni 2020: Beschluss Baurechtsvertrag zum Kerncampus der CEU



September 2020 bis Dezember 2022: Planungsphase



Jänner 2023 bis Mitte 2025: Bauphase

Herbst 2025: geplanter Start Lehrbeginn der CEU am Otto Wagner Areal

