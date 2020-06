Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie begrüßt Aufstockung der Psychotherapie durch ÖGK

Wien (OTS) - Die angekündigte Erhöhung der krankenkassenfinanzierten Plätze der ÖGK ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren psychotherapeutischen Versorgung in Österreich, für den sich das ÖBVP Präsidium bei allen, die sich dafür eingesetzt haben im Namen der PatientInnen bedankt. Der ÖBVP fordert Gesundheitsminister Anschober sowie die Sozialversicherung auf, jetzt nicht locker zu lassen, da durch die Corona-Krise der Bedarf an Psychotherapie massiv steigen wird.

Der ÖBVP freut sich daher, dass der designierte ÖGK-Obmann Andreas Huss eine Erhöhung der Kontingente für Psychotherapie um 20.000 Plätze zugesichert hat: „Wir fordern mit der Initiative #mehrpsychotherapiejetzt mehr leistbare Plätze. Die Erhöhung ist ein erster Erfolg unserer Bemühungen für die psychische Gesundheit. Bis zu einer angemessen psychotherapeutischen Versorgung für die ÖsterreicherInnen ist allerdings noch einiges zu tun“, so ÖBVP-Präsident Dr. Peter Stippl.

Der Ball liegt jetzt beim Gesundheitsministerium: „Die ÖGK hat mit der Erhöhung der Plätze eine längst überfällige Entscheidung für die psychische Gesundheit der Menschen in Österreich getroffen. Aber weiterhin ist die psychische Erkrankung die einzige im Gesundheitsbereich, deren Behandlung auf eine Platzanzahl begrenzt ist. Wir appellieren daher an Sozialversicherung und Bundesregierung, Psychotherapie im benötigten Umfang zu finanzieren und die Kontingentierung als historisches Relikt endgültig aufzuheben. Nur so können schwerwiegende psychische Folgen der Krise verhindert werden. Die österreichischen PsychotherapeutInnen können jederzeit den erhöhten Bedarf decken und mehr Plätze anbieten. Wir stehen mit unserer Expertise bereit, gemeinsam einen Plan zur Umsetzung zu erarbeiten“, sagt Stippl.

Die Initiative #mehrpsychotherapiejetzt des ÖBVP macht darauf aufmerksam, dass Psychotherapie für alle leistbar sein muss, denn: „Psychotherapie ist das Mittel der Wahl bei psychischen Erkrankungen und Schmerzen – und das seit über 100 Jahren!“, so Stippl. #mehrpsychotherapiejetzt informiert und aktiviert in den nächsten Monaten in Medien, auf dem Instagram-Kanal @mehrpsychotherapiejetzt und bei Veranstaltungen und Aktionen.

Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP)

Der ÖBVP ist die freiwillige, vom Bundesministerium für Gesundheit anerkannte, unabhängige Interessenvertretung der PsychotherapeutInnen, die sich mit der psychotherapeutischen Versorgung in Österreich sowie den dazu geeigneten Rahmenbedingungen befasst.

