Nachlese der VSÖ-Pressekonferenz zum Jahrbuch Sicherheit 2020

Wien (OTS) - In Österreich gibt es mehr als 1 Million Schusswaffen (Faustfeuerwaffen, Büchsen und Flinten) in privatem Besitz. Diese befinden sich in der Hand von knapp 308.000 registrierten Besitzern. Doch wie werden diese verwahrt? Herbert Maté (Vorstand VSÖ): “Der VSÖ vertritt die Ansicht, eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen wie in Deutschland – die Verwahrung in einem zertifizierten Behältnis – auch in Österreich umzusetzen!“ Die Bewachungsbranche in Österreich war unverzichtbarer Bestandteil zur Bewältigung der Corona Krise. Mit unnachahmlicher Flexibilität und Leistungsbereitschaft wurden tausende Kunden in Bereichen, wie z.B. Handel und Krankenhäuser betreut.

Martin Wiesinger (Vorstand VSÖ): “Die Beschäftigten der Sicherheitsdienstleistungsunternehmen zählen definitiv zu den zahlreichen Heldinnen und Helden des Corona Alltags.“ Andreas Teischl (Generalsekretär VSÖ): “Die gesamte Sicherheitsbranche wird wohl mit einem wirtschaftlich blauen Auge aus der Krise kommen!“

