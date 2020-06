FPÖ-Alsergrund beantragt Neuführung der Straßenbahnlinie D

Straßenbahn beschleunigen, Kreuzungen entlasten, Fußgänger und Fahrgäste bevorzugen

Wien (OTS) - Die Alsergrunder Freiheitlichen werden in der Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund vom 24. Juni 2020 die Neuführung der Straßenbahnlinie D vom Julius-Tandler-Platz in die Heiligenstädter Straße vorbei an der stark frequentierten Kreuzung am Spittelauer Platz beantragen. „Der D-Wagen sollte gemäß der Variante 2 aus dem groben Leitbild „Entwicklung Althangrund“ der MA-21 „unter der Platte“ geführt werden“, so der Alsergrunder FPÖ-Klubobmann Gregor Amhof.

Mit dieser von den Wiener Linien selbst vorgeschlagenen Maßnahme könnte sowohl die Kreuzung am Spittelauer Platz als auch die „nervigste“ Kreuzung Wiens, Ecke Nußdorfer Straße/Währinger Gürtel wesentlich entlastet werden. „Auch zum Vorteil der Fußgänger, die bislang beim Queren der Straßenbahn zu langen Wartezeiten verurteilt sind“, führt Amhof weiter aus.

„Weiters böte die Neuführung der Straßenbahnlinie D kürzere Fahrzeiten sowie zumindest eine überdachte Haltestelle für die Fahrgäste im Bereich unter dem Josef-Holaubek-Platz sowie eine deutlich bessere Anbindung der künftigen Bewohner der Althan-Quatiers an den öffentlichen Verkehr“, so Amhof abschließend.

