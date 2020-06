Erste Group verkauft Büro- und Rechenzentrum Geiselbergstrasse 21-25 an ARE

Wien (OTS) - ARE Austrian Real Estate GmbH (“ARE”) hat mit Kaufvertrag vom 5. Juni 2020 die Büro- und Rechenzentrumsfläche Geiselberg im 11. Wiener Gemeindebezirk von der Erste Group Immorent GmbH („EGI“), einem Tochterunternehmen der Erste Group Bank AG („Erste Group“), erworben. Die verkehrsgünstig gelegene Immobilie bietet eine vermietbare Fläche von etwa 34.000 m2. Die IT-Dienstleister der Erste Group (s IT Solutions AT Spardat GmbH und Erste Group IT International GmbH) verbleiben in der Immobilie als Mieter, bis ihre etwa 1.400 MitarbeiterInnen ab Mitte 2021 in den im Bau befindlichen „Erste Tower“ neben dem Erste Campus übersiedeln.

"Ich freue mich sehr über diese partnerschaftliche Abwicklung mit der Erste Group Immorent. Wir haben uns für den Kauf dieses Objekts entschieden, da es hervorragend in das Portfolio der ARE passt. Das Bürogebäude befindet sich nicht nur in einem sehr guten Zustand, sondern hält aufgrund seiner Konfiguration nach Auszug der jetzigen Mieter auch zahlreiche Optionen für eine weitere Nutzung offen. Die verbleibende Zeit bis Mitte 2021 gibt uns die Möglichkeit, bedacht und strukturiert die Weiterverwertung dieses Gebäudes zu planen", sagt ARE CEO Hans-Peter Weiss.

„Wir freuen uns mit der ARE einen erfahrenen Immobilienentwickler als Käufer für die Immobilie am Geiselberg gefunden zu haben. Gleichzeitig freuen wir uns, dass die IT-MitarbeiterInnen der Erste Group mit der für 2021 geplanten Übersiedlung in den Erste Tower räumlich näher zum Erste Campus rücken werden und wir damit eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Bank und IT fördern“, sagt Wolfgang Hausner, Geschäftsführer der Erste Group Immorent.

Das Büro- und Rechenzentrum in der Geiselbergstrasse 21-25 wurde 1998 mit einer Gesamtfläche von knapp 34.000 m2 auf einen 17.800 m2 großen Grundstück fertiggestellt. Weitere Einbauten und Adaptierungen wurden in den Jahren 2004 und 2008 vorgenommen. Die Liegenschaft befindet sich etwa 6 km süd-östlich vom Wiener Stadtzentrum und profitiert von einer guten Anbindung an die Autobahn (A23 Südosttangente) sowie von nahegelegenen Bus- und Straßenbahnhaltestellen, Schnellbahn- und U-Bahnstationen.

Der Verkauf der Liegenschaft erfolgte nach Abschluss des neun-monatigen Vergabeverfahrens, in dem die Erste Group von CBRE als Gewerbeimmobilien-Spezialist und der Rechtsanwaltskanzlei Wolf Theiss beraten wurde.

