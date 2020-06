FSG/GPA-djp-Aichinger: Wollte Kanzler Kurz Pensionen um 1,5 Milliarden kürzen?

Pensionskürzungen als Krisenfinanzierung ausgeschlossen!

Wien (OTS) - „Die von oe24.at veröffentlichten SMS zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache deuten stark darauf hin, dass Kanzler Kurz umfassende Pensionskürzungen vorhatte“, bezieht sich Michael Aichinger, Vorsitzender der FSG in der Gewerkschaft GPA-djp, auf den Satz „Du hast zu mir gesagt, wir können eine Pensionsreform machen, die 1,5 Milliarden bringt wenn wir die Mindestpension so machen wie du willst“, der von oe24.at zitiert wird. Kanzler Kurz soll diesen Satz in einer SMS an den damaligen Vizekanzler Strache geschickt haben.++++

„Wenn es stimmt, dass Kanzler Kurz die Pensionen um 1,5 Milliarden Euro kürzen wollte, dann ist nach wie vor Vorsicht geboten. Es darf im Rahmen der Krisenfinanzierung nicht zu Pensionskürzungen kommen“, so Aichinger.

Der Sozialdemokrat sagt: „Wer sein Leben lang arbeitet hat ein Anrecht auf eine gesicherte Pension. Ich fordere den Bundeskanzler auf, Pensionskürzungen zur Krisenfinanzierung auszuschließen.‘“

