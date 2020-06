NEOS Wien verlangen stärkere Unterstützung für „zurückgelassene“ Schulkinder

Wien (OTS/RK) - Heute, Dienstag, haben NEOS-Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr und Gemeinderätin Bettina Emmerling die Bildungspolitik in Wien bei einem Mediengespräch vor der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle in der Löwelstraße in der Inneren Stadt kritisiert. „Die Bildungsungerechtigkeit in Wien hat in den zehn Jahren der rot-grünen Regierungskoalition immer mehr zugenommen. So erreichen laut Studien vier von zehn Kinder die Bildungsstandards nicht, können also am Ende der Pflichtschule weder sinnerfassend lesen oder schreiben.“ sagte Wiederkehr. Dass laut Zahlen der Bildungsdirektion Wien mehr als 3.000 Schülerinnen und Schüler während des Home Schoolings in der Coronakrise von den Lehrkräften nicht erreicht werden konnten, verschlimmere die Situation für die Betroffenen, so Wiederkehr. „Diese Kinder – meist aus bildungsfernen Schichten und mit wenig Unterstützung des Elternhauses – haben dann noch weniger Chancen. Zudem stehen jetzt die Sommerferien vor der Tür, was die Lernsituation noch einmal verschärft.“ Um dem entgegenzusteuern, fordern die NEOS, „dass der politische Fokus auf die Bildung in unserer Stadt gerichtet wird“. „Aber was passiert: Wir hören vor allem aus Brennpunktschulen, dass Personal und Ressourcen gekürzt werden. Das ist eine Katastrophe und Schande“, sagte Wiederkehr.

Emmerling ergänzte: „Auf der einen Seite gibt es Schülerinnen und Schüler, die vom Elternhaus alle erdenkliche Unterstützung bekommen, auf der anderen solche, die auf jeden Beistand verzichten müssen. Das erhöht die Chancen-Ungerechtigkeit für die jungen Menschen noch weiter.“ Deshalb sei jetzt „ein Plan für die Kinder, die ohne Unterstützung sind, nötig“.

Dieser Plan fordert folgende Punkte: Ausbau von WLAN an Schulen; Stärkung der digitalen Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern; Mehr psychosoziales und Verwaltungspersonal an Schulen; Geringere Klassengrößen für bessere Lernerfolge. „Die kommenden Sommerferien müssen intensiv genutzt werden, damit die Kinder, die in der Coronakrise zurück geblieben sind, wieder Anschluss finden. Deshalb muss das Angebot an Förderkursen in den Ferien stark erweitert werden“, verlangt Emmerling.

Weitere Informationen: NEOS Wien, Telefon: 01/4000-81411. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse