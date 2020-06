Social Start-up Initiative found! 2020: Vienna Hobby Lobby sichert sich den ersten Platz

Wien (OTS) - Deloitte Österreich und Impact Hub Vienna fördern mit der Initiative found! innovative Social Start-ups, die mit ihren Geschäftsideen neue Perspektiven für geflüchtete Personen schaffen. Seit Anfang des Jahres feilten sechs vielversprechende Teams mit Expertenunterstützung an ihren Businessplänen. Nun wurden die Gewinner gekürt: Vienna Hobby Lobby und FoodStories überzeugten die Jury mit ihren gelungenen Pitches.



Mit der Initiative found! fördern Deloitte und Impact Hub Vienna heuer zum vierten Mal soziales Unternehmertum in Österreich. Social Start-ups, die Arbeitsplätze und Bildungsangebote für Menschen mit Fluchthintergrund schaffen, hatten dabei die Chance auf professionelle Beratung und finanzielle Unterstützung. Im Jänner 2020 wurden aus den zahlreichen Bewerbungen die sechs spannendsten Geschäftsideen ausgewählt. Anschließend arbeiteten die Finalisten über sechs Monate eng mit den Experten von Deloitte und Impact Hub Vienna zusammen, um ihre Businesspläne zu optimieren. Nun präsentierten die jungen Social Entrepreneurs ihre ausgereiften Konzepte einer Expertenjury, die im Anschluss die Gewinner kürte.



„Gerade in Krisenzeiten ist soziales Engagement wichtiger denn je. Der diesjährige Durchlauf von found! hat uns wieder einmal gezeigt, wie viel Potenzial hier in der österreichischen Start-up-Szene steckt. Unsere Wahl fiel auf zwei Start-ups, die den sozialen Gedanken auf beeindruckende Weise mit einem starken Unternehmergeist vereinen. Die Siegerteams können stolz auf sich sein“, gratuliert Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte Österreich.

Vienna Hobby Lobby holt sich Platz 1

Die Wahl des ersten Platzes war schnell getroffen: Die Vienna Hobby Lobby überzeugte die Jury beim finalen Pitch mit der hohen Skalierbarkeit ihrer Geschäftsidee und der beachtlichen Entwicklung in den vergangenen Monaten. Das Start-up sicherte sich ein Preisgeld von EUR 15.000,- und 50 Pro-Bono-Beratungsstunden. Das Wiener Team bietet Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Schichten kostenlose Freizeitprogramme und Workshops. Engagierte Kursleiter mit Fluchthintergrund unterstützen die Kinder durch sinnvolle Freizeitgestaltung dabei, ihre sozialen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.



„Wir freuen uns sehr über den Sieg. Die Corona-Krise ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen, aber die Mentoren von Deloitte haben uns immer neue Wege und Möglichkeiten aufgezeigt. Diese lösungsorientierte Hands-on-Mentalität wird uns auch weiterhin begleiten. Das Preisgeld fließt in unseren neuen Wiener Standort im 20. Bezirk sowie in die Optimierung der Trainings und Freizeitkurse“, erklärt Rosa Bergmann von Vienna Hobby Lobby.

FoodStories belegen Platz 2

Das Team von FoodStories wurde von der Jury auf Platz 2 gewählt. Das Wiener Start-up darf sich über eine Prämie in der Höhe von EUR 10.000,- sowie ebenfalls über 50 Pro-Bono-Beratungsstunden freuen. Die Zweitplatzierten beschäftigen geflüchtete Frauen über 40 als Köchinnen und Kochlehrerinnen, die mit traditionellen Gerichten aus ihren Heimatländern entweder in Kochkursen oder über Lieferdienste begeistern.



„Bei found! hat mich vor allem der Austausch mit den Experten und den anderen Teams begeistert. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung – und der Platz auf dem Siegertreppchen freut mich umso mehr. Dank des Preisgeldes können wir unsere Beschäftigungskapazitäten erweitern und statt vier nun fünf Köchinnen anstellen“, freut sich Petra Aji von FoodStories.



Auch Lena Gansterer, Geschäftsführerin des Impact Hub Vienna, zeigt sich von den Gewinnerteams und ihren Ideen begeistert. „Beide Start-ups sind mit Leidenschaft dabei – das konnten wir bei den Pitches spüren. Sie bedienen außerdem wichtige Zielgruppen und schaffen so einen echten Mehrwert. Und obwohl die Corona-Krise einige Herausforderungen mit sich gebracht hat, haben die Teams die letzten Monate auf beeindruckende Art und Weise gemeistert“, so Gansterer abschließend.



Zum Download:



Siegerfoto 1. Platz Vienna Hobby Lobby (Credits Deloitte): https://deloi.tt/2ZeCjc7

Bildbeschreibung: Rosa Bergmann



Siegerfoto 2. Platz FoodStories (Credits Deloitte): https://deloi.tt/3hUSRyj

Bildbeschreibung: Shadi Loutfi und Petra Aji



Gruppenfoto Expertenjury (Credits Deloitte): https://deloi.tt/2Z0Gvfd



Deloitte Future Fund ist das Dach, unter dem alle Corporate Responsibility Aktivitäten von Deloitte Österreich gebündelt werden. Gemäß dem Leitspruch „Perspektiven schaffen“ werden langfristige Projekte mit sozialem Hintergrund sowohl finanziell als auch personell unterstützt. Zwei wichtige Säulen sind dabei das Thema Bildung und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Deloitte leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung aktueller Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft. Ziel ist dabei stets die Schaffung von Zukunftsperspektiven für sozial benachteiligte Menschen. Auch auf globaler Ebene setzt sich Deloitte im Rahmen des Projektes WorldClass für die Ermöglichung von Chancen ein. Langfristig soll so 50 Millionen Menschen weltweit eine bessere Zukunft geboten werden.



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zehn Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal-Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at