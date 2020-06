AK Online-Preismonitor: „Alter Schwede“ – Ikea in Österreich etwas teurer als in Deutschland!

Wien (OTS) - Ikea Möbel & Co sind in Österreich um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer als in Deutschland. Ein AK Preismonitor bei 210 erhobenen Online-Produkten von An-fang bis Mitte Mai zeigt: 42 Prozent der geprüften Produkte sind in Österreich – spürbar – teurer als im Nachbarland, fast jedes dritte Produkt ist bei uns billiger zu haben.

Der AK Preismonitor zeigt konkret: 42 Prozent (88 von 210) der erhobenen Produkte sind bei Ikea Österreich teurer als bei Ikea Deutschland, 31 Prozent (65) sind in Öster-reich billiger und 27 Prozent (57 Produkte) kosten in beiden Ländern gleich viel. Die Mehrwertsteuer beträgt in Österreich 20 Prozent, in Deutschland 19 Prozent – was bei den Preisunterschieden kaum was ändert.

Das kosten Möbel & Co in Österreich und Deutschland – Ikea Österreich teurer als Ikea Deutschland – drei Preisbeispiele

Produktx) Österreich Deutschland Diff.xx) Poäng Sessel, Birkenfutter 249,00 Euro 119,00 Euro 109 % Stoense Teppich, Kurzflor 49,99 Euro 29,99 Euro 67 % Lycksele Bettkasten f. 2er Sofa 24,99 Euro 15,00 Euro 67 % x) genaue Produktbezeichnung wien.arbeiterkammer.at, xx) gerundet

Das kosten Möbel & Co in Österreich und Deutschland – Ikea Österreich billiger als Ikea Deutschland – drei Preisbeispiele

Produktx) Österreich Deutschland Diff.xx) Rabbla Kasten mit Deckel 12,99 Euro 19,99 Euro 35 % Örtfylld Gewürzglas, Edelstahl 1,99 Euro 2,99 Euro 33 % Kallrör Griff, Edelstahl 8,00 Euro 12,00 Euro 33 % x) genaue Produktbezeichnung wien.arbeiterkammer.at, xx) gerundet

SERVICE: Den Preismonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

Die AK setzt sich für #Gerechtigkeit ein. Seit 100 Jahren. #fürimmer.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at