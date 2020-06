Internationale Gold-Auszeichnung für Newsroom GmbH und innovative Gamification-Kampagne

Wiener Video-Agentur erhält “Prix Victoria” der Internationalen Wirtschaftsfilmtage für Sicherheitsvideo-Kampagne der Wiener Linien

Wien (OTS) - Interaktiv, innovativ – und zum selbst ausprobieren: Wie verhalte ich mich richtig, wenn zwei Personen am U-Bahnsteig raufen? Was tun, wenn jemand in der Straßenbahn umkippt? Die Wiener-Linien-Videokampagne „Was würde ich tun?“ wurde von der Wiener Agentur Newsroom GmbH umgesetzt – und im Juni mit dem „Prix Victoria“ in Gold bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in der Kategorie „Integrierte Kommunikation“ ausgezeichnet.

„ Ein spielerisches und junges Format hat gewonnen. Es freut mich für die Wiener Linien und mein Team, dass ein mutiger Zugang prämiert wird “, sagt Dominik Sinnreich, Gründer und Geschäftsführer der Newsroom GmbH. Im Gamification-Format schlüpfen die Zuschauer*innen in die Hauptrolle und entscheiden, wie das Video ausgeht. So lernen sie Szene für Szene, wie man sich in Krisensituationen in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien richtig verhält. „ Gamification-Videos geben uns ganz neue Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln. Mein Team hat hier großartige Arbeit geleistet – und damit Pionierarbeit in Österreich “, sagt Dominik Sinnreich.



Interaktion führt gerade im Videobereich zum Erfolg bei der Wissensvermittlung. Damit sind sie ein idealer Ansatz für Awarenesskampagnen zur Bewusstseinsbildung. Die User*innen werden Schritt für Schritt durch das Video geführt und müssen an jedem Punkt neue Entscheidungen treffen – statt nur passiv zu konsumieren. Ein perfektes Tool für Learning- und Verständnis-Kommunikation, um die vermittelten Fakten auch zu verinnerlichen.

