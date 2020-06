German Brand Award für Haus der Barmherzigkeit Kampagne

Die Employer Branding Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Kobza And The Hungry Eyes (KTHE) umgesetzt wurde, erhielt den begehrten German Brand Award.

Wien (OTS) - Feierstimmung im Haus der Barmherzigkeit (HB): Die neue Employer Branding Kampagne, in der MitarbeiterInnen des Hauses potentiellen neuen KollegInnen Einblick in ihre Arbeit geben, sorgt auch über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen und wurde mit einem der wichtigsten Markenpreise im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet. Die Kampagne, die Kurzvideos und Printsujets enthält, räumte den renommierten German Brand Award in der Kategorie „Employer Branding Activities & Campaigns“ ab.

„Wir freuen uns sehr über diese internationale Auszeichnung“, so HB Institutsdirektor Christoph Gisinger, der das Ziel der Kampagne wie folgt umschreibt: „Wir möchten Interessentinnen und Interessenten wissen lassen, was sie im Haus der Barmherzigkeit erwartet - von einer abwechslungsreichen Aufgabe, über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis zu umfangreichen Angeboten zur Gesundheitsvorsorge und vieles mehr. Und wer könnte darüber besser Auskunft geben, als unsere MitarbeiterInnen selbst?“

Fünf von ihnen geben in der Kampagne, die seit Frühling 2019 den gesamten Recruiting-Prozess im HB begleitet, Einblick in ihren Berufsalltag. Die Idee für die Inhalte basiert auf einer MitarbeiterInnen-Umfrage zum Schwerpunkt „Markenwerten und Besonderheiten“. Neben einer sinnvollen Tätigkeit, Familienfreundlichkeit und Entwicklungsmöglichkeiten schätzen diese u.a. die im Haus angebotenen Sozialleistungen oder Offerte zur Gesundheitsvorsorge.

„Es ist eine große Freude, mit dieser Kampagne beim German Brand Award überzeugt zu haben“, so Rudi Kobza, Geschäftsführer KTHE. „Die Langzeitpflege ist ein gesellschaftlich bedeutendes Thema. Es freut uns daher, diesen starken und bewundernswerten Menschen den richtigen Stellenwert mit unserer Kampagne zu geben.“

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1200 geriatrische und chronisch kranke BewohnerInnen. In unseren 15 Wohngemeinschaften, vier Basalen Tageszentren und im ZAB (Zentrum für Arbeit und Begegnung) begleiten wir rund 400 jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christina Pinggera

Leitung Kommunikation

Mobil: +43/664/827 07 84

christina.pinggera @ hb.at