Hauptverhandlung mit Opfer Franz Stieger

Aviso: 26.06.2020, 09:00 Bezirksgericht Krems

Krems an der Donau (OTS) - Hauptverhandlung in der Strafsache gegen C*** H*** ua wegen § 125 StGB SACHBESCHÄDIGUNG, ua.



Richterin: Mag. Clarissa ECKER

Opfer: Franz STIEGER (Krems)



Datum: 26.06.2020 (Freitag)

Beginn: 09:00 Uhr (voraussichtliches Ende 10:00 Uhr)



Ort: Bezirksgericht Krems an der Donau, Verhandlungssaal H, Erdgeschoß, Josef Wichner-Straße 2, 3500 Krems an der Donau, Tel: 02732-809



Beisatz: Der Zutritt zum Gerichtsgebäude ist nur mit Mund-Nasenschutzmaske gestattet. Ein Lichtbildausweis ist mitzubringen.

