Verschoben: Pressegespräch Hello bank! findet nicht am 25.06.2020 statt

Korrektur zu OTS_20200617_OTS0038

Salzburg (OTS) - Der Schutz unserer MitarbeiterInnen und unserer PartnerInnen aus den Medien hat für die Hello bank! oberste Priorität. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Salzburg verschieben wir daher unser Pressegespräch am 25. Juni. Natürlich wollen wir Sie persönlich in unserem neuen Headquarter begrüßen und mit Ihnen über interessante Themen sprechen. Sobald dies wieder sicher möglich ist, werden wir einen neuen Termin festlegen und Sie umgehend informieren.

Wir bitten um Ihr Verständnis.



Doris Ladewig

Corporate Communications | Unternehmenssprecherin

Hello bank!

&

Christian Schernthaner

ikp Salzburg

