Anschober: Corona-Lage in Österreich stabil, aber etwas unruhiger

Appell des Gesundheitsministers: Nicht nachlässig werden, die Corona-Pandemie ist auch in Österreich nicht vorbei, das Virus hat nichts von seiner Gefährlichkeit verloren

Wien (OTS) - International müssen bei der Ausbreitung der weltweiten Corona-Pandemie Rekordzuwächse verzeichnet werden - hauptbetroffen sind aktuell Nord- und Südamerika. Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Anders in Österreich - hier ist die Lage wie seit Wochen stabil, aber nun etwas unruhiger. Dies zeigt sich durch einen leichten Anstieg der aktiv-Erkrankten (plus 14 Prozent im Vergleich zum Stichtag vor einer Woche), aber auch in Form einzelner Clusterbildungen.”****

Konkret mussten in den vergangenen 24 Stunden 38 Neuinfektionen verzeichnet werden. Dem stehen 44 neu-Genesene gegenüber. Dadurch konnte die Zahl der aktiv-Erkrankten erstmals wieder leicht auf 449 abgesenkt werden. Weiter im sinken ist die Zahl der in Spitalsbehandlungen befindlichen Corona-Erkrankten (seit der Vorwoche um 12 Prozent und die Zahl der in Intensivbehandlung befindlichen Erkrankten (minus 33 Prozent auf mittlerweile 10).

Gesundheitsminister Anschober appelliert daher neuerlich an die Bevölkerung, jetzt nicht sorglos zu werden: „Wir müssen jetzt weiterhin achtsam und verantwortungsvoll bleiben. Das Virus ist nach wie vor unter uns, es hat nichts von seiner Gefährlichkeit verloren und kann jederzeit in einem größeren Stil wieder ausbrechen.”

Aktuell wurden in Österreich bisher pro 100.000 EinwohnerInnen 195 positiv auf Corona getestet. In der Schweiz waren es bisher 366, in UK 495 und in Schweden 548.(schluss)

