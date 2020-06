Sensationelle App Innovation - SATISFYER CONNECT

Bielefeld (ots) - Mit der revolutionären SATISFYER CONNECT App und der größten Vielfalt innovativer App Devices startet ab sofort eine nie dagewesene, sinnliche Entdeckungsreise mit monatlich neuen Highlights.

Die kostenlose SATISFYER CONNECT App ist die interaktive, neue Plattform, die Intimität mit Technologie vereint. Entwickelt für sinnliche Spielerlebnisse mit sich selbst oder zu zweit, egal ob nah beieinander oder über jegliche Entfernung hinweg. Die SATISFYER CONNECT App ist der Beginn einer aufregenden Reise mit grenzenlosen Möglichkeiten. Zusätzlich sorgen kontinuierlich neue App Features sowie bis zu zwölf neue App Devices monatlich für weitere lustvolle Reize und ständig neue Wege, die eigene Sexualität zu erkunden.

Beam me App, Satisfyer!

Intimität, (Selbst-)Liebe, das Gefühl von Verbundenheit und Sexualität sind menschliche Grundbedürfnisse. Die SATISFYER CONNECT App hebt die Befriedigung eben dieser Bedürfnisse in ungeahnte Sphären. Denn sexuelle Fantasien sind nicht nur völlig normal, sondern ermöglichen es auch, die eigene Sexualität in einem geschützten Raum zu entdecken. Dabei ist es egal, ob sie mit dem Partner geteilt werden oder zum Solo-Vergnügen dienen. Sexuelle Fantasien sind einfach großartig.

Es ist das Zusammenspiel der Sinne und ihrer Stimulation, was orgastische Momente schafft. Es kann der Klang einer Stimme sein, die den Atem raubt, Musik, die einen mit ihren Schwingungen mitnimmt und träumen lässt oder eine zärtliche Berührung am Morgen, die einen sanft aufwachen und in den Tag gleiten lässt.

Mit dem klaren Fokus auf Wellness-Tech schafft die SATISFYER CONNECT App eine ganz neue sexuelle Erlebniswelt, die Menschen weltweit einlädt, mehr von ihrer sinnlichen Natur und ihrem Körper zu erforschen.

Control to lose control and come with us!

Ausgezeichnet mit dem CES TWICE PICKS Award* als beste Handy-App der gesamten Unterhaltungselektronik bietet die SATISFYER CONNECT App endlose Funktionen und grenzenlose Konnektivität. Kompatibel mit allen Android- und iOS-Geräten verbindet sich SATISFYER CONNECT via Bluetooth mit den SATISFYER App Devices und lädt in mehr als 30 Sprachen spielerisch zu intimen Erkundungen ein.

Als einziger Anbieter kann SATISFYER CONNECT bis zu vier App Devices gleichzeitig steuern, ohne das sinnliche Spiel unterbrechen zu müssen. Eine haptische sowie intuitive Menüführung bietet dabei eine leichte als auch spielerische Bedienung vielseitigster Funktionen, wie:

Program Play: Abspielen vorinstallierter Programme

Live Control: Gestaltung individueller Muster und Rhythmen nach eigenen Vorlieben mit simplem Fingerstreich über den Screen. Dazu Steuerung von zeitlichem Verlauf, Intensität, separaten Motoren bei mehrmotorigen Devices sowie eine eigene Speicheroption persönlicher Routinen, um diese lustvollen Erlebnisse immer und immer wieder erleben zu können und vieles mehr.

'Ambient Sound' und 'Music Vibes' für ein möglichst umfassendes multisensorisches Erlebnis.

'Ambient Sound': Umgebungsgeräusche wie Musik oder gesprochene Wörter werden in Vibrationen übertragen. Ein wahrer Paukenschlag für den nächsten Konzertbesuch.

'Music Vibes' gibt gestreamte oder eigene Musik wieder und wandelt sie gleichzeitig in Vibrationsmuster um. So kann das Hören des Lieblingssongs zu Hause zu neuen ekstatischen Erlebnissen werden.

Remote Partner: Ob nah, ob fern - SATISFYER CONNECT überwindet alle Distanzen. Im Rahmen dieses Features können Nutzer ihre App-Accounts via Internet miteinander verbinden und so die Kontrolle ihrer App Devices in die Hände des anderen geben. Gleichzeitig ermöglichen Textmessages oder Videotelefonie den direkten Austausch mit dem Partner. Eine Verbindung zwischen zwei Accounts kann dabei nur hergestellt werden, wenn beide Seiten jedes Mal aufs Neue explizit zustimmen. Zudem behält jeder Nutzer selbst die Kontrolle darüber, nach welcher Zeit die eigenen Nachrichten wieder automatisch aus dem Chat gelöscht werden.

Community Share: Getreu dem Motto "Glück ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt" können gespeicherte, lustvolle Routinen anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden - natürlich auch anonym - und umgekehrt finden sich hier inspirierende, sinnliche Abenteuer anderer Nutzer. Ein Quell der Freude.

Alarmfunktion: Einstellen von Erinnerungen, um den Partner beispielsweise an ein "Love-Date" zu erinnern oder für einen lustvollen Start in den Tag.

Die Steuerung der sinnlichen Spielzeuge muss dabei nicht ausschließlich über die App am Smartphone erfolgen, auch die Bewegungserkennung an der iOS-Watch, wie auch grundlegende Bedienfunktionen an den Devices selbst oder auch Fernbedienungen können hierfür genutzt werden.

Ab sofort überrascht SATISFYER jeden Monat mit neuen spannenden Highlights. Eine Vielzahl an Sensationen stehen in den Startlöchern: neue App Features und bis zu zwölf neue App Devices, die die Fantasie und Experimentierfreude in ungeahnte Höhen treiben.

Den Auftakt für die aufregendste Erlebnisreise der Lust und die branchengrößte Auswahl an App-kompatiblen Sexual Wellness Devices im Juni 2020 bilden die folgenden SATISFYER Neuheiten:

Curvy 1+:

Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris und Vibration. Erhältlich in edlem Schwarz, Bordeauxrot oder Weiß.

Curvy 2+:

Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris und Vibration. Erhältlich in zartem Rosa und Schwarz.

Curvy 3+:

Berührungslose Druckwellenstimulation der Klitoris und Vibration. Erhältlich in zartem Mint, Rosa und Schwarz.

Double Joy:

Partnervibrator. Erhältlich in edlem Schwarz, Lila oder Weiß.

Alle Produkte sind wasserdicht und lassen die Badewanne zum Schauplatz sinnlicher Fantasien werden. Neben dem kostenlosen App-Download bietet SATISFYER die gesamte Produkt-Range wie gewohnt zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis auf EIS.de und EIS.at an und macht seine revolutionären Produkte somit einem breiten Benutzerkreis zugänglich.

SATISFYER CONNECT kann ab sofort im App Store unter

https://apps.apple.com/de/app/satisfyer-connect/id1490244152 und im Google Playstore unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.satisfyer.connect heruntergeladen werden.

SATISFYER CONNECT HIGHLIGHT FEATURES IM ÜBERBLICK

Verfügbar in mehr als 30 Sprachen

Gleichzeitige Steuerung von bis zu vier Geräten

Erstellung eigener Vibrations- und Rhythmusmuster

Grenzenlose Verbindung rund um die Welt: Steuerung von App-Geräten über das Internet

Ambient Sound: Rhythmus- und Vibrationssteuerung durch Umgebungsgeräusche

Music Vibes: Wiedergabe von gestreamter oder eigener Musik, die gleichzeitig in Rhythmus- und Vibrationsmuster übertragen wird

Smart Alarm: Erstellen von Alarmsignalen

Text Messenger: Online Chat Messenger, in dem User Nachrichten und Dateien austauschen können - oder für eine andere Art des Vorspiels, beispielsweise in einer Bar oder im Club

Bedienung über iOS-Watch

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zSnrfJFIqjg&feature=youtu.be

BILDMATERIAL: http://www.ontimepr.com/Download/Satisfyer_App_Connect_Images%20.zip

Über SATISFYER

Durch die Kombination technischer Innovationen mit sexuellem Wohlbefinden steht die Sexual Wellness Marke SATISYFER für genussvolle, multisensorische Erlebnisse. Seit der Gründung 2016 revolutioniert SATISFYER die Branche und spricht alle Menschen unabhängig von ihren sexuellen Vorlieben, ihrem sozioökonomischen Hintergrund, Alter, oder Geschlecht an. Mit über 200 Produkten und 140 Designpreisen ist SATISFYER eine führende Marke, in der schnell wachsenden Sexual Wellness Kategorie, und bietet das umfassendste und vielseitigste Sortiment hochwertiger Geräte zu einem günstigen Preis. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.satisfyer.com.

* CES, Las Vegas, Januar 2020

Pressematerial Satisyfer

Rückfragen & Kontakt:

HEAD & HEART COMMUNICATIONS

Julia Gelau

julia @ headnheart.de

+49 30 552 02 383

Schlesische Strasse 26

c/o on time PR

10997 Berlin