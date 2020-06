„Klartext“ am 24.6. im RadioKulturhaus und live in Ö1: „Corona macht Schule“

Wien (OTS) - „Corona macht Schule“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 24. Juni im ORF-RadioKulturhaus, Beginn: 18.30 Uhr. Bei Klaus Webhofer diskutieren Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Nikolaus Glattauer (Lehrer & Schuldirektor in Wien), Maja Haider (Schulsprecherin BAfEP Wien) und Bildungspsychologin Christiane Spiel (Uni Wien).

Für die Schulen waren die letzten Monate ein Stresstest. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal und Eltern mühten sich mehr schlecht als recht mit dem Homeschooling ab, das gewissermaßen über Nacht aus dem Boden gestampft wurde. Hat die Politik dann beim Wiederhochfahren des Schulbetriebs alles richtig gemacht oder ist sie es doch zu langsam und zu halbherzig angegangen? Was lernt man aus der Krise? Der heurige Maturajahrgang hat sicher schon einmal mehr gelacht, aber vorbei ist vorbei. Was aber kommt auf jene zu, die im Herbst wieder durchstarten sollen? Wie groß ist das Defizit, das Corona lernmäßig aufgerissen hat? Ist die Schere zwischen Schülerinnen und Schülern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien noch mehr aufgegangen? Kann mit Sommerschulen jetzt Versäumtes nachgeholt werden und wie wird ab September der Lernbetrieb aussehen, wenn das Virus noch wie ein Damoklesschwert über den Schulen hängt? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Nikolaus Glattauer (Lehrer & Schuldirektor in Wien), Maja Haider (Schulsprecherin BAfEP Wien) und Bildungspsychologin Christiane Spiel (Uni Wien).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 24. Juni im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

