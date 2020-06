Personalie bei Bain & Company

Unterstützung für die Praxisgruppe Automotive und Mobilität

München (ots) - Wilko Stark, bis 2019 Bereichsvorstand Mercedes-Benz Cars bei der Daimler AG, verstärkt die Praxisgruppe Automotive & Mobilität von Bain & Company. Als Senior Advisor unterstützt er die internationale Unternehmensberatung beim weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in dieser Branche.

Der 47-Jährige begann seine Karriere nach einem Maschinenbaustudium in Stuttgart bei der Boston Consulting Group. Nach acht Jahren wechselte Stark zur Volkswagen AG. Dort war er zunächst Leiter Produktplanung der Volkswagen AG, später dann Leiter Produkte bei der Seat S.A. in Barcelona. 2012 ging Stark zu Daimler, wo er zuletzt als Bereichsvorstand Mercedes-Benz Cars für Einkauf und Lieferantenqualität verantwortlich zeichnete. Davor war Stark CEO von Daimlers CASE-Division (Connectivity, Autonomous Driving, Shared Mobility, E-Mobility).

Neben Vorlesungen, die Stark an der Universität St. Gallen und der Stanford University hält, sowie Beirats- und Aufsichtsratsmandaten, die er übernommen hat, berät er zudem global agierende Automobilkonzerne, Zulieferer, Private-Equity-Unternehmen und Mobilitätsanbieter.

Die Transformation der Automobilindustrie mit Blick auf Elektromobilität, Konnektivität, Digitalisierung und autonomes Fahren sowie die Corona-Krise setzen die Unternehmen unter Druck. "Wilko Starks langjährige Erfahrung und seine umfassenden Kenntnisse der internationalen Automobilindustrie sind eine Bereicherung für Bain und unsere Kunden", betont Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Umso mehr freue ich mich, dass wir ihn als neuen Kollegen gewinnen konnten."

Bain & Company

Bain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 59 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben und dass unsere Kunden die Börsenindizes um das Vierfache übertreffen. Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain-company.ch. Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Xing, Bain Insights App.

