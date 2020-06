ADMIRAL erneut als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet

ADMIRAL, Österreichs Marktführer im Bereich Sportwetten und Glücksspiel, wurde wiederholt als offizieller Vorzeigebetrieb der österreichischen Wirtschaft gewürdigt.

Wiener Neudorf (OTS) - ADMIRAL wurde nach einem umfassenden Screening erneut das Zertifikat der ‚Leitbetriebe Austria‘ verliehen. Wesentlich für die Verleihung sind die gelebte soziale und ökologische Verantwortung, der nachhaltige Unternehmenserfolg, die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich und die Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch und zur Kooperation mit anderen Betrieben. „Das Unternehmen lebt seine soziale Verantwortung tagtäglich in den besonders sensiblen Dienstleistungsbereichen Sportwetten und Glücksspiel. ADMIRAL investiert sehr viel Zeit und Geld, um gerade beim Spielerschutz stets am höchsten Standard zu sein“, begründete Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher bei der Verleihung im ADMIRAL-Headquarter in Wiener Neudorf.

„Die erneute Zertifizierung als österreichischer Leitbetrieb zeigt, dass ADMIRAL mit rund 1.500 Mitarbeitern und über 250 Filialen ein wichtiger Baustein in der österreichischen Unternehmenslandschaft ist“, freut sich Paul Kozelsky, Geschäftsführer ADMIRAL Sportwetten GmbH, über die Auszeichnung.

„Besonders freut mich, dass unsere Anstrengungen und Erfolge im Bereich des Spielerschutzes gewürdigt wurden. Eine bedeutende Rolle spielt zudem auch ein breites Unterhaltungsangebot für unsere Gäste, welches uns vom Mitbewerb unterscheidet. Nur so können wir Marktführer bleiben. Tatsächlich gehören wir im Bereich des Spielerschutzes zu den weltweiten Vorreitern der Branche“, erläutert Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG.

Über ADMIRAL



ADMIRAL ist die operative Dachmarke der NOVOMATIC AG, einem österreichischen Familienunternehmen der internationalen Spitzenklasse. Als Teil eines weltweit tätigen Konzerns und Marktführers der Gaming Technologie-Branche - der NOVOMATIC AG - kann ADMIRAL auf das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Know-how in den Bereichen Sportwetten, Gaming Terminals und Gaming-Technologie eines Global Players zurückgreifen. Darüber hinaus pflegt ADMIRAL seit Jahren ihre österreichischen Wurzeln, die in Gumpoldskirchen liegen.

Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet mit mehr als 30 verschiedenen Sportarten und mit über 20 Buchmachern ein breites Sportwetten-Angebot und ist Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.244 Glücksspielgeräten an 148 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark).

www.admiral.at; www.admiral.ag

Über Leitbetriebe Austria



Leitbetriebe Austria ist die Exzellenz-Plattform von durch das Leitbetriebe Institut ausgezeichneten Vorzeigebetrieben der österreichischen Wirtschaft. Mit der Mission „Gemeinsam sind wir Marke“ repräsentieren die Leitbetriebe öffentlichkeitswirksam wertorientierte Ziele wie Innovation, Wachstum, Marktstellung und Mitarbeiterentwicklung. Der vertrauensvolle Austausch auf „Augenhöhe“ zwischen Entscheidungsträgern steht im Mittelpunkt des aktiven Forums.

www.leitbetriebe.at

Rückfragen & Kontakt:

ADMIRAL Österreich

office @ admiral.at