Digitale NEW WORK EXPERIENCE erfolgreich gestartet: Neue Formatreihe NWXnow mit 440.000 Aufrufen in vier Wochen.

Wien (OTS) - Die NEW WORK EXPERIENCE hat sich in wenigen Jahren zur größten Austauschplattform für New Work entwickelt, konnte in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden. Seit 18. Mai lädt die NEW WORK SE Pioniere, Vordenker und Praktiker im Rahmen des Digitalformates NWXnow ein, der Frage „Was kommt, was bleibt und was verändert sich – in der Arbeitswelt der Zukunft“ in Videocasts, Essays, Webinaren, Experten-Tipps und Online-Workshops auf den Grund zu gehen. Die unterschiedlichen Antworten und Ansichten dazu haben in den ersten vier Wochen hunderttausende Teilnehmer gehört und gesehen. Nachzulesen und zu sehen unter: www.nwx-now.com.

In nur wenigen Tagen und Wochen hat sich der Arbeitsalltag der meisten Menschen radikal verändert. Von vielen wird die Zeit des Lockdowns als Crashkurs oder Feldversuch für „New Work“ bezeichnet. Dies wirft viele Fragen auf, macht aber auch vieles möglich, was bis dahin unmöglich schien

Wöchentliches Format NWXnow zieht auch digital Vordenker und Pioniere an

Rund 380.000 Aufrufe verzeichneten die montäglichen Videocasts – mit Frederic Laloux, Julia Klier, Stephan Grünewald und Miriam Meckel – bisher. Die Webinare, die jeden Mittwoch zu unterschiedlichen Themen angeboten werden, waren in den ersten vier Wochen ausgebucht. Videocasts, Webinare und der poetische Wochenrückblick erzielten in den ersten vier Wochen in Summe sogar rund 440.000 Aufrufe. Zusätzlich gab es auf den Social Media Channels der NEW WORK SE in den ersten vier Wochen rund 25 Millionen Page Impressions.

Videocast Frank Thelen vor der Sommerpause am 22. Juni

Im Rahmen der NWXnow wird am 22. Juni Frank Thelen (u.a. bekannt aus „Höhle der Löwen“) als Gast beim NWXnow Videocast erwartet. Er setzt sich mit der Frage „Corona-Zwangsdigitalisierung - echter Fortschritt oder nur ein Trend?“ auseinander. Ab 29. Juni geht NWXnow bis zum 17. August in die Sommerpause.

NWXnow täglich bis 25. Juni und ab 17. August. Der NWXnow Videocast erscheint jeden Montag um 9.30 Uhr.

Die Webinare finden mittwochs statt. Am Freitag gibt es eine kreative Zusammenfassung der aktuellen Themenwoche. Die Teilnahme und Inhalte der NWXnow sind kostenlos.

