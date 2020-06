Bundesliga live am Wochenende im ORF: Altach – Admira und Rapid – Hartberg

Am 20. und 21. Juni, um 16.45 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Als Bundesliga-Live-Spiele der 28. Runde zeigt ORF 1 am Samstag, dem 20. Juni 2020, um 16.45 Uhr aus der Qualifikationsgruppe Altach – Admira (Kommentator ist Thomas König, für die Analysen sorgen Bernhard Stöhr und Helge Payer) und am Sonntag, dem 21. Juni, ebenfalls um 16.45 Uhr in ORF 1 aus der Meistergruppe Rapid – Hartberg. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, für die Analysen sorgen Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die Highlights der anderen Spiele stehen am Samstag und Sonntag jeweils um 19.00 Uhr in ORF 1 auf dem Programm.

Aus der 2. Liga zeigt ORF SPORT + am Wochenende um 20.15 Uhr ebenfalls zwei Live-Spiele. Bereits heute, am Freitag, dem 19. Juni, ist Lustenau – Austria Klagenfurt (Kommentator Oliver Polzer) zu sehen und am Samstag, dem 20. Juni, Blau Weiß Linz – Juniors OÖ (Kommentator: Christian Diendorfer).

Die ORF-Übertragungen der Bundesliga-Spiele sind via Live-Stream zu sehen. Die ORF-TVthek liefert außerdem noch Video-on-Demand-Highlights.

