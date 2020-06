Jubiläum: 350. Folge von „Grey’s Anatomy“ am 22. Juni in ORF 1

Deutschsprachige Free-TV-Premiere für die neue Folge „Mein Tag“ des preisgekrönten Serienhits

Wien (OTS) - Jubiläum für „Grey’s Anatomy“! In der 350. Folge des Emmy- und Golden-Globe-gekrönten Serienhits steht am Montag, dem 22. Juni 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1 Meredith Grey alias Ellen Pompeo ein Schicksalstag bevor, der über die gesamte Karriere der Ärztin entscheidet. Bei der wichtigen Anhörung vor dem Ärzteausschuss sollten ihre Kolleginnen und Kollegen für sie aussagen. Mit der deutschsprachigen Free-TV-Premiere der Jubiläumsfolge geht der US-Serienhit in die Sommerpause – die Fortsetzung der 16. Staffel steht voraussichtlich ab Montag, dem 21. September 2020, auf dem Programm von ORF 1.

350. Folge: „Mein Tag“ um 21.05 Uhr in ORF 1

Während Maggie um ihre Cousine Sabi trauert, steht Meredith ein wichtiger Tag bevor. Heute findet die Verhandlung statt, die über ihre weitere Karriere als Ärztin entscheiden wird. Entsetzt entdeckt Meredith im Jury-Panel den Chirurgen, den sie durch sein Fehlverhalten für Dereks Tod verantwortlich macht. Die vorgeladenen Kollegen bekräftigen einhellig ihren ausgezeichneten Ruf als Ärztin. Doch auch sie müssen zugeben, dass sich Meredith nicht immer an die Krankenhausregeln gehalten hat.

Mit Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey), Justin Chambers (Dr. Alex Karev), Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey), James Pickens (Dr. Richard Webber), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Jesse Williams (Dr. Jackson Avery), Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Dr. Jo Karev), Kim Raver (Dr. Teddy Altman) u. a. Regie:

Debbie Allen.

